Гетманцев предложил изымать имущество бизнеса, поднимающего цены во время войны

"Относительно информации о существенном (кратном) экономически не мотивированном повышении цен на услуги по проживанию, транспортировке и некоторым товарам отдельными дельцами в разных регионах Украины, которые пытаются получить сверхприбыли на горе сограждан, считаю, что такое поведение является достаточным основанием для изъятия средств такой деятельности на пользу украинской армии в соответствии с законами военного времени", – заявил Гетманцев.
Он подчеркнул, что это "не бизнес, а мародерство", и попросил правительство и военное руководство рассмотреть такую возможность и принять соответствующие меры.
Война России против Украины. Главное
Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины заявило 1 марта, что случаи необоснованного поднятия цен в условиях военного положения следует приравнивать к мародерству, и пообещало, что будет отслеживать их.
Кабинет Министров Украины принял пакет решений для поддержки украинского бизнеса во время войны, а также стабилизации цен на товары первой необходимости, сообщил 7 марта премьер-министр Денис Шмыгаль. Военным администрациям и полиции разрешено контролировать цены на социально значимые продукты, лекарства и горючее.
14 марта президент Владимир Зеленский заявил, что Украине на время войны и для послевоенного развития нужна новая налоговая модель. Он сказал, что, пока государство воюет, "должна сохраняться и восстанавливаться экономика Украины". "Поэтому правительство получило четкое поручение вернуть малый и средний бизнес, убрать все, что мешает, максимально ослабить налоги, убрать абсолютно все сложности, чтобы система не давила, чтобы люди работали так, как могут", – сообщил Зеленский.