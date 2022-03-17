Гетманцев предложил изымать имущество бизнеса, поднимающего цены во время войны

Гетманцев считает, что поднимать цены во время войны – не бизнес, а мародерство Фото: Данило Гетманцев / Facebook

"Относительно информации о существенном (кратном) экономически не мотивированном повышении цен на услуги по проживанию, транспортировке и некоторым товарам отдельными дельцами в разных регионах Украины, которые пытаются получить сверхприбыли на горе сограждан, считаю, что такое поведение является достаточным основанием для изъятия средств такой деятельности на пользу украинской армии в соответствии с законами военного времени", – заявил Гетманцев.

Он подчеркнул, что это "не бизнес, а мародерство", и попросил правительство и военное руководство рассмотреть такую возможность и принять соответствующие меры.

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