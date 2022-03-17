За неделю убытки от российского вторжения выросли на $8,3 млрд – KSE

"По состоянию на 17 марта убытки, нанесенные инфраструктуре Украины в войне, которую начала Россия, составляют 1,8 трлн грн, или $62,6 млрд. В сравнении с предыдущей оценкой, обнародованной 10 марта, объем потерь вырос на 330 млрд грн, или на $8,3 млрд", – говорится в сообщении.

Авторы анализа отмечают, что с начала российского вторжения в Украине повреждены, разрушены или захвачены 411 учреждений образования, 36 учреждений здравоохранения, 1600 жилых домов, 26 заводов и складов, 15 аэропортов, шесть ТЭС и ГЭС.

Кроме того, уничтожено или повреждено более 15 тыс. км автомобильных дорог, 5 тыс. км железнодорожных путей и 350 мостов.