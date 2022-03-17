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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты уже украли украинскую воду на сумму почти 620 млн грн – Госэкоинспекция

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Cумма ущерба за самовольное использование оккупантами водных ресурсов Украины составляет более 32 млн грн в сутки
Cумма ущерба за самовольное использование оккупантами водных ресурсов Украины составляет более 32 млн грн в сутки
Фото: Державна екологічна інспекція України / Facebook

Российские оккупанты воруют украинскую воду из Каховского водохранилища для оккупированного Россией Крымского полуострова. Об этом 17 марта сообщила в Facebook Государственная экологическая инспекция Украины.

Отмечается, что после захвата 24 февраля всех гидротехнических сооружений Северо-Крымского канала, регулировавших водоснабжение из Каховского водохранилища нижнего бассейна Днепра в Крым, оккупанты разрушили временную дамбу, автомобильный мост и главное перегородочное сооружение канала.

По состоянию на сегодняшний день российские захватчики незаконно осуществляют водозабор с территории Украины.

"В настоящее время Российской Федерацией осуществляется водозабор из Каховского водохранилища нижнего бассейна реки Днепр из-за частичной разгерметизации гидросооружения Северо-Крымского канала пропускной мощностью 50 м³/сек (4 320 000 м³/сутки)", – сообщает Госэкоинспекция.

В службе также отмечают, что сумма ущерба за самовольное использование оккупантами водных ресурсов Украины составляет более 32 млн грн в сутки.

"Итак, вор уже украл воды на общую сумму почти 620 млн грн. Вор должен быть наказан!" – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/deiukr/posts/331840158976695


Война России против Украины. Главное

Контекст:

Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После оккупации Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. В апреле 2017 года крымские власти уверяли, что им удалось полностью преодолеть эту проблему, но, как сообщали эксперты изданию "Крым.Реалии", эта информация не соответствует действительности. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.

В июне 2019 года экс-постпред президента Украины в АРК Борис Бабин заявлял, что оккупанты предлагали взятки за восстановление водоснабжения в Крым.

В сентябре начальник управления Северо-Крымского канала Сергей Шевченко говорил, что подавать воду с материковой Украины в Крым технически невозможно.

Северо-Крымский канал российские оккупанты захватили в первый день масштабного вторжения в Украину, 24 февраля 2022 года.

Теги: Крым, Украина, война, захват, оккупация, Днепр, водоснабжение, Северо-Крымский канал, вторжение, мост, война России против Украины, ущерб, реки, Госэкоинспекция, российские оккупанты
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