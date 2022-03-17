Оккупанты уже украли украинскую воду на сумму почти 620 млн грн – Госэкоинспекция

Cумма ущерба за самовольное использование оккупантами водных ресурсов Украины составляет более 32 млн грн в сутки Фото: Державна екологічна інспекція України / Facebook

Отмечается, что после захвата 24 февраля всех гидротехнических сооружений Северо-Крымского канала, регулировавших водоснабжение из Каховского водохранилища нижнего бассейна Днепра в Крым, оккупанты разрушили временную дамбу, автомобильный мост и главное перегородочное сооружение канала.

По состоянию на сегодняшний день российские захватчики незаконно осуществляют водозабор с территории Украины.

"В настоящее время Российской Федерацией осуществляется водозабор из Каховского водохранилища нижнего бассейна реки Днепр из-за частичной разгерметизации гидросооружения Северо-Крымского канала пропускной мощностью 50 м³/сек (4 320 000 м³/сутки)", – сообщает Госэкоинспекция.

В службе также отмечают, что сумма ущерба за самовольное использование оккупантами водных ресурсов Украины составляет более 32 млн грн в сутки.

"Итак, вор уже украл воды на общую сумму почти 620 млн грн. Вор должен быть наказан!" – говорится в сообщении.



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