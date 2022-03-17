Оккупанты уже украли украинскую воду на сумму почти 620 млн грн – Госэкоинспекция

Отмечается, что после захвата 24 февраля всех гидротехнических сооружений Северо-Крымского канала, регулировавших водоснабжение из Каховского водохранилища нижнего бассейна Днепра в Крым, оккупанты разрушили временную дамбу, автомобильный мост и главное перегородочное сооружение канала.
По состоянию на сегодняшний день российские захватчики незаконно осуществляют водозабор с территории Украины.
"В настоящее время Российской Федерацией осуществляется водозабор из Каховского водохранилища нижнего бассейна реки Днепр из-за частичной разгерметизации гидросооружения Северо-Крымского канала пропускной мощностью 50 м³/сек (4 320 000 м³/сутки)", – сообщает Госэкоинспекция.
В службе также отмечают, что сумма ущерба за самовольное использование оккупантами водных ресурсов Украины составляет более 32 млн грн в сутки.
"Итак, вор уже украл воды на общую сумму почти 620 млн грн. Вор должен быть наказан!" – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное
Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После оккупации Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. В апреле 2017 года крымские власти уверяли, что им удалось полностью преодолеть эту проблему, но, как сообщали эксперты изданию "Крым.Реалии", эта информация не соответствует действительности. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.
В июне 2019 года экс-постпред президента Украины в АРК Борис Бабин заявлял, что оккупанты предлагали взятки за восстановление водоснабжения в Крым.
В сентябре начальник управления Северо-Крымского канала Сергей Шевченко говорил, что подавать воду с материковой Украины в Крым технически невозможно.
Северо-Крымский канал российские оккупанты захватили в первый день масштабного вторжения в Украину, 24 февраля 2022 года.