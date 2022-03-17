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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Мининфраструктуры Украины призывает ЕС отказаться от торговли с Россией – перекрыть порты и дороги

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Благодаря странам, которые понимают роль и вклад Украины в защиту мира, давление на оккупанта в Европе и мире как никогда высокое, заявил в МИнистерстве инфраструктуры
Благодаря странам, которые понимают роль и вклад Украины в защиту мира, давление на оккупанта в Европе и мире как никогда высокое, заявил в МИнистерстве инфраструктуры
Фото: depositphotos.com

По состоянию на сегодняшний день страны Европейского союза отказались от пассажиропотока из России, однако Министерство инфраструктуры Украины призывает ЕС принять решение и о прекращении торговли со страной-агрессором. Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков в Facebook.

"Почти сразу после полномасштабного вторжения, ЕС, а также Великобритания, США, Канада и другие демократические страны закрыли свое воздушное пространство для российских авиакомпаний. Однако понятно, что одно дело – отказаться от пассажиропотока, и совсем другое – от торговли", – отметил он.

Поэтому Министерство инфраструктуры призывает зарубежных партнеров Украины принять два важных решения: закрыть все порты для российских и связанных с Россией компаний, а также закрыть доступ к автомобильной сети для российских и белорусских перевозчиков.

"Мы знаем, что на уровне Еврокомиссии и большинства стран ЕС готовы к этим решениям. В частности, Польша, Литва, Латвия и Эстония могут заблокировать транзит грузовиков из Беларуси и России, однако есть ряд стран, которые не готовы к подобным шагам", – констатирует Кубраков.

В числе стран, пока не ограничивших торговлю с Россией, он называет Германию, которая заинтересована в поставках российского угля и продуктов. Кубраков добавляет, что постоянно контактирует на этот счет с министром транспорта и цифровой инфраструктуры Германии Фолькером Виссингом, пытаясь убедить его не поддерживать страну-агрессора.

По словам министра инфраструктуры, антироссийская коалиция крепнет. Происходит это в том числе благодаря странам, которые по собственному опыту знают, "что такое советская оккупация и российский цивилизационный выбор", акцентирует чиновник.

"С каждым днем все большее число стран выбирают путь не пассивной, а действенной поддержки Украины. Оружием, гуманитарной помощью, убежищем для беженцев. Мы услышали от представителей Польши, Чехии и Словении конкретные решения, которые ускорят победу нашей страны. Хочу поблагодарить за смелость Матеуша Моравецкого, Ярослава Качиньского, Петра Фиали и Янезу Янши", – отметил Кубраков.

Он также добавил, что благодаря странам, которые понимают роль и вклад Украины в защиту мира, "давление на оккупанта в Европе и мире как никогда высокое".

https://www.facebook.com/oleksandr.kubrakov/posts/2080662595438658

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину российских войск и заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".

За новую агрессию против Украины в течение февраля – марта Европейский союз и многие страны ввели санкции против России и Беларуси, которая поддерживает эту агрессию. В частности, ЕС запретил операции с центробанками двух стран и отключил некоторые российские и белорусские банки от международной межбанковской системы SWIFT.

Из России также уже ушли сотни зарубежных компаний, а курс рубля значительно упал.

Теги: санкции, экономика, Министерство инфраструктуры, Европейский союз, Европа, торговля, война России против Украины, Мининфраструктуры, Министерство инфраструктуры Украины, Александр Кубраков, ЕС
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