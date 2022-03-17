Решение о релокации в Закарпатскую область приняли уже 120 предприятий – ОВА

Из 120 предприятий, которые определились с релокацией, четыре компании уже активно функционируют Фото: esu.com.ua

"Недавно глава государства отметил, что пока народ защищается, должна сохраняться и восстанавливаться экономика. Настолько, насколько это возможно в сложных условиях", – написал Микита.

Перезапустить бизнес в регионе предприятиям помогает специально созданное подразделение.

В последние дни ОВА уже получила 500 заявок от предприятий, при этом 300 из них находятся "в прямой и устойчивой коммуникации". Из 120 предприятий, которые определились с релокацией, четыре компании уже активно функционируют.

"Это лучший показатель в Украине. Благодарю представителей бизнеса за доверие, а команду – за самоотверженность и профессионализм", – отметил глава ОВА.

Война России против Украины. Главное