ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

С 18 марта в Украине снизятся цены на топливо – Министерство экономики

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
После начала войны на многих АЗС были очереди
После начала войны на многих АЗС были очереди
Фото: depositphotos.com

Министерство экономики Украины анонсировало, что с 18 марта в Украине снизятся цены на топливо.

На странице ведомства в Facebook сообщается, что парламент принял правительственный законопроект об отмене акциза на топливо и снижении ставки НДС с 20% до 7%.

"Таким образом, мы достигаем баланса, когда за счет радикального понижения налогов цена снижается", – пояснили в министерстве. 

По расчетам правительства, теперь дизтопливо будет стоить на 5 грн дешевле (цена снизится с 44,90 до 39,96 за литр), а бензин на 7 грн дешевле (цена снизится с 43,52 до 35,76 грн за литр). 

https://www.facebook.com/mineconomdev/posts/327498899411412

Верховная Рада приняла этот законопроект 15 марта

Правительство рассмотрело его 12 марта, сообщила в Facebook первый вице-премьер-министр Украины  министр экономики Юлия Свириденко. Она рассказала, что Кабмин внес изменения в формулу, по которой считается максимально разрешенная цена топлива на заправках, позволив сетям АЗС включать в расчет дополнительные расходы, возникшие после переориентации поставок из Беларуси и России на Польшу, Румынию и Венгрию. 

Свириденко объяснила, что по формуле, которая существовала раньше, сейчас завозить топливо из-за границы невыгодно. Изменение формулы дает экономический стимул сетям импортировать сырье, отметила министр экономики. Но поскольку дополнительные затраты на логистику привели бы к росту цены на топливо, было принято решение отменять акциз на топливо и снизить ставку НДС.

В правительстве ожидают, что этот закон поможет избежать дефицита топлива на заправках и максимально сдержать рост его цены.

В Минэкономики отметили, что это решение важно для проведения посевной кампании и перевозки критически необходимых грузов, в том числе продуктов питания. 

https://www.facebook.com/yulia.svyrydenko/posts/7044187742318544

Контекст:

После нападения РФ, с конца февраля, в Украине наблюдается дефицит топлива. В первые дни после вторжения на заправках были большие очереди, позже на многих АСЗ топливо вообще исчезло. 

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Россия, налоги, Беларусь, Румыния, Польша, Венгрия, бензин, дефицит, Министерство экономики, АЗС, дизельное топливо, акциз, Юлия Свириденко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Мамо". ТНМК и Kozak System выпустили песню об освободительной войне украинцев против российских оккупантов. Видео
  "Мамо". ТНМК и Kozak System выпустили песню об освободительной войне украинцев против российских оккупантов. Видео
  "За Регину безумно стыдно". Дурнев высказался о Тодоренко, которая после нападения РФ на Украину хранит "гробовое молчание"
  "За Регину безумно стыдно". Дурнев высказался о Тодоренко, которая после нападения РФ на Украину хранит "гробовое молчание"
"В России меня пугали Западной Украиной, но никаких фашистов я так и не встретила". Певица из РФ во время войны стала волонтером в Киеве
"В России меня пугали Западной Украиной, но никаких фашистов я так и не встретила". Певица из РФ во время войны стала волонтером в Киеве
Спилберг перечислил $1 млн на нужды украинских беженцев, покинувших Украину после нападения РФ
Спилберг перечислил $1 млн на нужды украинских беженцев, покинувших Украину после нападения РФ
  Земфира в клипе на песню "Не стреляйте" показала, как РФ обстреливает и бомбит украинские города. Видео
  Земфира в клипе на песню "Не стреляйте" показала, как РФ обстреливает и бомбит украинские города. Видео
Украинский аниматор запустил флешмоб короткометражек о смерти Путина. Участие уже приняли представители Венгрии, Нидерландов, Швеции. Видео
Украинский аниматор запустил флешмоб короткометражек о смерти Путина. Участие уже приняли представители Венгрии, Нидерландов, Швеции. Видео
65 тыс. человек отозвались на призыв Кунис и Катчера оказать помощь Украине после нападения РФ. Актеры заявили, что собрали уже $30 млн
65 тыс. человек отозвались на призыв Кунис и Катчера оказать помощь Украине после нападения РФ. Актеры заявили, что собрали уже $30 млн
Российский глянец, опубликовавший после нападения РФ на Украину интервью с Maruv, исправил пост с анонсом, указав местонахождение певицы
Российский глянец, опубликовавший после нападения РФ на Украину интервью с Maruv, исправил пост с анонсом, указав местонахождение певицы
Клопотенко сварил во Львове 320 л борща для 1,5 тыс. беженцев и переселенцев
Клопотенко сварил во Львове 320 л борща для 1,5 тыс. беженцев и переселенцев
"Какое же это счастье". Синельников после эвакуации из осажденной Бучи поделился семейным фото и рассказал, что его отец пожелал Путину
"Какое же это счастье". Синельников после эвакуации из осажденной Бучи поделился семейным фото и рассказал, что его отец пожелал Путину
  "Весь мир восхищен, как мы сплотились". Могилевская рассказала, чем помогает киевлянам в убежищах
  "Весь мир восхищен, как мы сплотились". Могилевская рассказала, чем помогает киевлянам в убежищах
  "Такой у нас президент, с такими вот яйцами". Кошевой признался, что почти каждый день общается с Зеленским
  "Такой у нас президент, с такими вот яйцами". Кошевой признался, что почти каждый день общается с Зеленским
В американских кинотеатрах покажут украинскую историческую драму Санина "Поводырь". Деньги передадут на гуманитарную помощь Украине
В американских кинотеатрах покажут украинскую историческую драму Санина "Поводырь". Деньги передадут на гуманитарную помощь Украине
"Начал успокаивать всех еще в 1982 году". 46-летний Арестович показал, как выглядел в детстве
"Начал успокаивать всех еще в 1982 году". 46-летний Арестович показал, как выглядел в детстве
  "От меня на передке будет очень мало пользы". Кошевой рассказал, чем занимается во время войны
  "От меня на передке будет очень мало пользы". Кошевой рассказал, чем занимается во время войны
"Путин уже выиграл звание главного террориста в мире. Почему его никто не ...бнет?" Ефросинина сравнила президента РФ с бен Ладеном
"Путин уже выиграл звание главного террориста в мире. Почему его никто не ...бнет?" Ефросинина сравнила президента РФ с бен Ладеном
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Такой у нас президент, с такими вот яйцами". Кошевой признался, что почти каждый день общается с Зеленским (39083)
2
"Мы выехали, когда до российских танков оставалось 10 км". Кондратюк покинул Киев почти за две недели до обстрела его дома (31736)
3
"Если не помогаете, а просто сторожите квартиру или мужа, уезжайте". Малахова вывезла детей за границу за две недели до войны (26183)
4
"Была пособницей убийств". В Telegram-канале поддерживающей Путина Егоровой опубликовано антивоенное заявление от ее имени (25944)
5
"Какие же они конченые". Каминская показала, как в РФ две нерпы стреляют из автоматов. Видео (24441)
6
"Пусть слышат, как их страна сейчас звучит для всего мира". В сеть выложили гимн РФ, созданный из звуков взрывов и обстрелов. Аудио (21661)
7
Дмитрий Быков: V и Z – это инициалы Владимира Зеленского. Это обозначение мишени (21113)
8
"От меня на передке будет очень мало пользы". Кошевой рассказал, чем занимается во время войны (19813)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS