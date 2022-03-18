С 18 марта в Украине снизятся цены на топливо – Министерство экономики

После начала войны на многих АЗС были очереди Фото: depositphotos.com

На странице ведомства в Facebook сообщается, что парламент принял правительственный законопроект об отмене акциза на топливо и снижении ставки НДС с 20% до 7%.

"Таким образом, мы достигаем баланса, когда за счет радикального понижения налогов цена снижается", – пояснили в министерстве.

По расчетам правительства, теперь дизтопливо будет стоить на 5 грн дешевле (цена снизится с 44,90 до 39,96 за литр), а бензин – на 7 грн дешевле (цена снизится с 43,52 до 35,76 грн за литр).

Верховная Рада приняла этот законопроект 15 марта.

Правительство рассмотрело его 12 марта, сообщила в Facebook первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко. Она рассказала, что Кабмин внес изменения в формулу, по которой считается максимально разрешенная цена топлива на заправках, позволив сетям АЗС включать в расчет дополнительные расходы, возникшие после переориентации поставок из Беларуси и России на Польшу, Румынию и Венгрию.

Свириденко объяснила, что по формуле, которая существовала раньше, сейчас завозить топливо из-за границы невыгодно. Изменение формулы дает экономический стимул сетям импортировать сырье, отметила министр экономики. Но поскольку дополнительные затраты на логистику привели бы к росту цены на топливо, было принято решение отменять акциз на топливо и снизить ставку НДС.

В правительстве ожидают, что этот закон поможет избежать дефицита топлива на заправках и максимально сдержать рост его цены.

В Минэкономики отметили, что это решение важно для проведения посевной кампании и перевозки критически необходимых грузов, в том числе продуктов питания.