В Украине будут приняты решения для стабилизации цен на бензин и дизельное топливо – Минэкономики

"Сейчас у нас, мы видим, мировые цены на нефть растут очень большими темпами, и за ними растет цена на бензин и дизель в Украине. Поэтому правительством будут приняты соответствующие решения. Мы сейчас разрабатываем комплексный план для того, чтобы стабилизировать эту ситуацию", – сказала она.
В качестве примера реагирования Кабинета Министров на проблемы энергетического плана вице-премьер привела ситуацию с подорожанием газа в декабре 2021 года, когда производителям социально значимых товаров на специальных аукционах продавали топливо с минимальной наценкой.
По словам Свириденко, это сделали "тысячи предпринимателей", и в результате в январе 2022 года эти товары не дорожали.
"Это говорит, что решение дало результат", – подчеркнула глава Минэкономики.
За неделю (4–11 февраля) средняя цена на бензин марки А-95 выросла на АЗС Украины на 60 коп/л, до 34,14 грн/л, а дизельное топливо – на 61 коп/л, до 33,43 грн/л. Об этом сообщает enkorr.
Кабинет Министров Украины 14 мая 2021 года установил предел наценки на топливо в сетях АЗС. Цена литра дизельного топлива не может вырасти более чем на 7 грн, а бензина – более чем на 5 грн. Эти ограничения вводятся в период действия карантина. Временное госрегулирование цен на продажу в сетях АЗС бензинов А-92, А-95 и ДТ объясняли необходимостью предотвращения злоупотреблений субъектов хозяйствования и обеспечения доступного топлива для населения.
13 января Министерство экономики опубликовало новую среднюю стоимость бензина и дизельного топлива, на основании которой рассчитывается предельная цена продажи топлива в сетях украинских АЗС. На основании расчетов НАК "Нафтогаз України" определена средняя стоимость одного литра дизельного топлива (25,16 грн) и одного литра бензина (27,92 грн).
С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на бензин не должна превышать 32,92 грн/литр, на дизтопливо – 32,16 грн/литр", отметила "Экономическая правда".