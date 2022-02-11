В Украине будут приняты решения для стабилизации цен на бензин и дизельное топливо – Минэкономики

"Сейчас у нас, мы видим, мировые цены на нефть растут очень большими темпами, и за ними растет цена на бензин и дизель в Украине. Поэтому правительством будут приняты соответствующие решения. Мы сейчас разрабатываем комплексный план для того, чтобы стабилизировать эту ситуацию", – сказала она.

В качестве примера реагирования Кабинета Министров на проблемы энергетического плана вице-премьер привела ситуацию с подорожанием газа в декабре 2021 года, когда производителям социально значимых товаров на специальных аукционах продавали топливо с минимальной наценкой.

По словам Свириденко, это сделали "тысячи предпринимателей", и в результате в январе 2022 года эти товары не дорожали.

"Это говорит, что решение дало результат", – подчеркнула глава Минэкономики.