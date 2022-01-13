Минэкономики Украины повысило предельные цены на бензин и дизтопливо

По сравнению с началом января, средняя цена на бензин увеличилась на 0,95 грн за литр Фото: depositphotos.com

На основании расчетов НАК "Нафтогаз України" определена средняя стоимость 1 литра дизельного топлива, она составляет 25,16 грн, и 1 литра бензина – 27,92 грн.

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на бензин не должна превышать 32,92 грн/литр, на дизтопливо – 32,16 грн/литр", отметила "Европейская правда".

По сравнению с началом января, средняя цена на бензин увеличилась на 0,95 грн за литр, на дизтопливо – на 1,34 грн.