Минэкономики Украины повысило предельные цены на бензин и дизтопливо

На основании расчетов НАК "Нафтогаз України" определена средняя стоимость 1 литра дизельного топлива, она составляет 25,16 грн, и 1 литра бензина – 27,92 грн.
С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на бензин не должна превышать 32,92 грн/литр, на дизтопливо – 32,16 грн/литр", отметила "Европейская правда".
По сравнению с началом января, средняя цена на бензин увеличилась на 0,95 грн за литр, на дизтопливо – на 1,34 грн.
Кабинет Министров Украины 14 мая 2021 года установил предел наценки на топливо в сетях АЗС. Цена литра дизельного топлива не может вырасти более чем на 7 грн, а бензина – более чем на 5 грн. Эти ограничения вводятся в период действия карантина. Временное госрегулирование цен на продажу в сетях АЗС бензинов А-92, А-95 и ДТ объясняли необходимостью предотвращения злоупотреблений субъектов хозяйствования и обеспечения доступного топлива для населения.