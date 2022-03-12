Зеленский призвал Раду отменить НДС и акциз на топливо

"Согласована полная отмена НДС и акциза на топливо – на бензин, на дизель. Это делается не только в контексте посевной кампании, которую надо начинать, как всегда, очень быстро, срочно, но и с учетом нужд всех наших граждан, чтобы не было дефицита топлива в стране, чтобы цены были стабильными. Правительство свою часть работы сделало. Теперь дело за депутатами Верховной Рады. Они должны неотложно поддержать это решение своим голосованием", – сказал он.

По словам Зеленского, председатель Верховной Рады уже занимается организацией заседания.

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