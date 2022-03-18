Почти треть украинских полей могут быть незасеянными или недоступными из-за войны – экологи

"Так, значительная часть обрабатываемых площадей оккупирована, некоторые из них непосредственно повреждены из-за военных действий и загрязнены продуктами взрывов, что делает такие земли непригодными для выращивания продовольственных культур. Также нам известно, что российские оккупационные войска целенаправленно уничтожают сельскохозяйственное оборудование украинцев, приводя к ожидаемому продовольственному кризису. Мы также подчеркиваем, что даже после освобождения оккупированных территорий посевная кампания на некоторых из них может быть невозможна до проведения разминирования", – объяснили ситуацию авторы исследования.
Зону, которая может оказаться недоступной для ведения сельского хозяйства, биологи рассчитали, исходя из комплексного картографического сведения военных операций и расположения российских оккупационных войск, собранных украинскими пользователями, и учитывая прифронтовую буферную территорию.
"Сейчас 110 053 км² обрабатываемых земель находятся в пределах рисковой зоны сельского хозяйства в Украине, что составляет более 30% всех обрабатываемых земель в Украине. Приведенные данные по обрабатываемым площадям отличаются от данных официальной статистики, так как они подсчитаны из распознанной карты классификации землепользования, согласно которой общая площадь агроугодий составляет 365 389 км² по всей Украине. Для расчетов мы использовали карту землепользования Copernicus Global Land Service, полученную по современным алгоритмам обработки данных дистанционного зондирования Земли", – сообщили в организации.
Что касается возможного экспорта, то он будет ограничен не только в связи с проблемой земель, но и из-за того, что в условиях военного положения агропродукция местного производства будет распределяться в пользу потребителей внутри страны.
"Поэтому мы предполагаем, что уменьшение экспорта сельскохозяйственной продукции будет более значительным, чем процент незасеянных или недоступных для посадки земель. Широкомасштабные происходящие в Украине военные действия являются прецедентом в современной истории цивилизации. Как в социальном, культурном, экономическом и образовательном измерениях, так и в агроприродном балансе", – заявили в Украинской природоохранной группе.
Война России против Украины. Главное
По данным аналитического сайта The Observatory of Economic Complexity, Украина является пятым по величине экспортером пшеницы (после России, Франции, США и Канады), на ее долю приходится примерно 7% мировых продаж. Доля Украины в мировом экспорте подсолнечного масла составляет 45,8%, страна является самым крупным продавцом этого продукта в мире.
Директор-исполнитель Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли заявил, что война в Украине может стать причиной роста мировых цен на пищевые продукты, что приведет к катастрофическим последствиям для беднейших слоев населения в разных странах. Он сказал, что от поставок зерновых из Украины очень зависят Йемен, Сирия, Тунис и Ливан.
Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий рассказал 11 марта, что Украина производит продукции в пять раз больше, чем потребляет, поэтому запасов продовольствия для внутреннего потребления достаточно.
Правительство Украины уже запустило программы дополнительной финансовой поддержки, чтобы при первой возможности в Украине началась посевная кампания. Украинские сельхозпроизводители уже могут получить кредит под 0%, а государство гарантирует перед банками 80% суммы такого кредита. Правительство предусмотрело на эти два направления помощи более 25 млрд грн, рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.