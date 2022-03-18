Почти треть украинских полей могут быть незасеянными или недоступными из-за войны – экологи

Даже после освобождения оккупированных территорий посевная кампания на некоторых из них может быть невозможна до проведения разминирования, отмечают эксперты Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Так, значительная часть обрабатываемых площадей оккупирована, некоторые из них непосредственно повреждены из-за военных действий и загрязнены продуктами взрывов, что делает такие земли непригодными для выращивания продовольственных культур. Также нам известно, что российские оккупационные войска целенаправленно уничтожают сельскохозяйственное оборудование украинцев, приводя к ожидаемому продовольственному кризису. Мы также подчеркиваем, что даже после освобождения оккупированных территорий посевная кампания на некоторых из них может быть невозможна до проведения разминирования", – объяснили ситуацию авторы исследования.

Зону, которая может оказаться недоступной для ведения сельского хозяйства, биологи рассчитали, исходя из комплексного картографического сведения военных операций и расположения российских оккупационных войск, собранных украинскими пользователями, и учитывая прифронтовую буферную территорию.

"Сейчас 110 053 км² обрабатываемых земель находятся в пределах рисковой зоны сельского хозяйства в Украине, что составляет более 30% всех обрабатываемых земель в Украине. Приведенные данные по обрабатываемым площадям отличаются от данных официальной статистики, так как они подсчитаны из распознанной карты классификации землепользования, согласно которой общая площадь агроугодий составляет 365 389 км² по всей Украине. Для расчетов мы использовали карту землепользования Copernicus Global Land Service, полученную по современным алгоритмам обработки данных дистанционного зондирования Земли", – сообщили в организации.

Инфографика: uncg.org.ua

Что касается возможного экспорта, то он будет ограничен не только в связи с проблемой земель, но и из-за того, что в условиях военного положения агропродукция местного производства будет распределяться в пользу потребителей внутри страны.

"Поэтому мы предполагаем, что уменьшение экспорта сельскохозяйственной продукции будет более значительным, чем процент незасеянных или недоступных для посадки земель. Широкомасштабные происходящие в Украине военные действия являются прецедентом в современной истории цивилизации. Как в социальном, культурном, экономическом и образовательном измерениях, так и в агроприродном балансе", – заявили в Украинской природоохранной группе.

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