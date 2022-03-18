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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Почти треть украинских полей могут быть незасеянными или недоступными из-за войны – экологи

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Даже после освобождения оккупированных территорий посевная кампания на некоторых из них может быть невозможна до проведения разминирования, отмечают эксперты
Даже после освобождения оккупированных территорий посевная кампания на некоторых из них может быть невозможна до проведения разминирования, отмечают эксперты
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Из-за военных действий в Украине не будут засеяны или окажутся временно недоступными 202 600 км² земель, что составляет около 34% всей площади суши Украины. Такие результаты расчетов представила 17 марта на своем сайте общественная организация "Украинская природоохранная группа".

"Так, значительная часть обрабатываемых площадей оккупирована, некоторые из них непосредственно повреждены из-за военных действий и загрязнены продуктами взрывов, что делает такие земли непригодными для выращивания продовольственных культур. Также нам известно, что российские оккупационные войска целенаправленно уничтожают сельскохозяйственное оборудование украинцев, приводя к ожидаемому продовольственному кризису. Мы также подчеркиваем, что даже после освобождения оккупированных территорий посевная кампания на некоторых из них может быть невозможна до проведения разминирования", – объяснили ситуацию авторы исследования.

Зону, которая может оказаться недоступной для ведения сельского хозяйства, биологи рассчитали, исходя из комплексного картографического сведения военных операций и расположения российских оккупационных войск, собранных украинскими пользователями, и учитывая прифронтовую буферную территорию.

"Сейчас 110 053 км² обрабатываемых земель находятся в пределах рисковой зоны сельского хозяйства в Украине, что составляет более 30% всех обрабатываемых земель в Украине. Приведенные данные по обрабатываемым площадям отличаются от данных официальной статистики, так как они подсчитаны из распознанной карты классификации землепользования, согласно которой общая площадь агроугодий составляет 365 389 км² по всей Украине. Для расчетов мы использовали карту землепользования Copernicus Global Land Service, полученную по современным алгоритмам обработки данных дистанционного зондирования Земли", – сообщили в организации.

Инфографика: uncg.org.ua
Инфографика: uncg.org.ua

Что касается возможного экспорта, то он будет ограничен не только в связи с проблемой земель, но и из-за того, что в условиях военного положения агропродукция местного производства будет распределяться в пользу потребителей внутри страны.

"Поэтому мы предполагаем, что уменьшение экспорта сельскохозяйственной продукции будет более значительным, чем процент незасеянных или недоступных для посадки земель. Широкомасштабные происходящие в Украине военные действия являются прецедентом в современной истории цивилизации. Как в социальном, культурном, экономическом и образовательном измерениях, так и в агроприродном балансе", – заявили в Украинской природоохранной группе.

Война России против Украины. Главное

Контекст:

По данным аналитического сайта The Observatory of Economic Complexity, Украина является пятым по величине экспортером пшеницы (после России, Франции, США и Канады), на ее долю приходится примерно 7% мировых продаж. Доля Украины в мировом экспорте подсолнечного масла составляет 45,8%, страна является самым крупным продавцом этого продукта в мире.

Директор-исполнитель Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли заявил, что война в Украине может стать причиной роста мировых цен на пищевые продукты, что приведет к катастрофическим последствиям для беднейших слоев населения в разных странах. Он сказал, что от поставок зерновых из Украины очень зависят Йемен, Сирия, Тунис и Ливан.

Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий рассказал 11 марта, что Украина производит продукции в пять раз больше, чем потребляет, поэтому запасов продовольствия для внутреннего потребления достаточно

Правительство Украины уже запустило программы дополнительной финансовой поддержки, чтобы при первой возможности в Украине началась посевная кампания.  Украинские сельхозпроизводители уже могут получить кредит под 0%, а государство гарантирует перед банками 80% суммы такого кредита.  Правительство предусмотрело на эти два направления помощи более 25 млрд грн, рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Теги: экология, война, сельское хозяйство, продукты, экспорт, война России против Украины, разминирование, фермеры
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