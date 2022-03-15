Украинские аграрии могут получить кредиты под 0% – Шмыгаль

"Хочу также обратиться к аграриям. Правительство уже запустило программы дополнительной финансовой поддержки, чтобы при первой возможности в Украине началась посевная кампания. Украинские сельхозпроизводители уже могут получить кредит под 0%, а государство гарантирует перед банками 80% суммы такого кредита. Правительство предусмотрело на эти два направления помощи более 25 млрд грн. Этих средств хватит для поддержки всех малых и средних фермеров, которые планируют в этом году начать посевную кампанию", – отметил глава правительства.



Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По данным аналитического сайта The Observatory of Economic Complexity, Россия является крупнейшим в мире экспортером пшеницы, на ее долю приходится более 18% международного экспорта. Украина является пятым по величине экспортером пшеницы (после России, Франции, США и Канады), на ее долю приходится примерно 7% мировых продаж.

Канал Al Jazeera обратил внимание, что, например, Египет, который является крупнейшим импортером пшеницы в мире, ежегодно тратит на ее закупку более $4 млрд. Египет сильно зависит от поставок пшеницы из РФ и Украины, которые покрывают более 70% его спроса.

Директор-исполнитель Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли заявил, что война в Украине может стать причиной роста мировых цен на пищевые продукты, что приведет к катастрофическим последствиям для беднейших слоев населения в разных странах. Он сказал, что от поставок зерновых из Украины очень зависят Йемен, Сирия, Тунис и Ливан.

Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий рассказал 11 марта, что Украина производит продукции в пять раз больше, чем потребляет, поэтому запасов продовольствия для внутреннего потребления достаточно. Украина в год потребляет 8 млн тонн пшеницы, а в стране накоплено около 6 млн тонн, а летом уже будет урожай озимой. Кукурузы страна потребляет 7 млн тонн, а накоплено 15 млн тонн, то есть двухлетний запас. "Подсолнечного масла у нас еще на пять лет. Сахара – на полтора года", – добавил Высоцкий.