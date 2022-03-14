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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Минагрополитики заявили, что у Украины достаточно запасов продовольствия. Некоторых хватит на два года

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В Украине накоплено 6 млн тонн пшеницы
В Украине накоплено 6 млн тонн пшеницы
Фото: depositphotos.com

У Украины есть достаточно запасов продовольствия для внутреннего потребления. Об этом 11 марта в эфире "Громадського радіо" рассказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий, комментируя посевную кампанию 2022 года в условиях военного времени.

Высоцкий объяснил, что Украина производит продукции в пять раз больше, чем потребляет.

Например, как рассказал заместитель министра, Украина в год потребляет 8 млн тонн пшеницы, а в стране накоплено около 6 млн тонн, но летом уже будет урожай озимой, кукурузы потребляет 7 млн тонн, а накоплено 15 млн тонн, то есть двухлетний запас.

"Подсолнечного масла у нас еще на пять лет. Сахара – на полтора года", – добавил Высоцкий. 

Он подчеркнул, что даже если производство остановится, у Украины есть все необходимое в достаточном запасе, поскольку "мы экспортеры, а экспорт остановился".

Высоцкий заявил, что в целом в Украине сейчас достаточно высокий уровень подготовки к посевной.

"Минеральные удобрения у нас уже закуплены на 80%. Этого достаточно, чтобы получить урожайность выше среднего [уровня]. Семена на 75% уже в Украине. Средств защиты  на 55%. Тут ситуация сложнее, но их больше надо на май – июнь. То есть у нас есть время это решить", – сказал Высоцкий. 

Он признал, что есть проблемы с топливом, но власти сейчас работают над изменением направлений его поставки. 

Заместитель министра рассказал, что в целом в этом году, учитывая затяжную зиму, посевная кампания начнется несколько позже, чем обычно: на юге – в течение недели, в остальных регионах – после 10 апреля. 

Высоцкий напомнил, что министерство запустило специальный сайт agrostatus.org, на котором аграрии могут зарегистрироваться и рассказать о проблемах, которые у них могут возникнуть во время посевной. В министерстве пообещали помочь каждому их решить. 

Контекст:

После вторжения России в Украину Кабинет Министров временно запретил экспорт некоторых видов товаров. В частности, как сообщил министр аграрной полиции Роман Лещенко в Facebook, Украина полностью запретила экспорт овса, проса, гречки, сахара, соли, ржи, крупного рогатого скота и говядины.  Можно экспортировать (при наличии лицензии, министр подробно объяснял в Facebook, как ее получить): пшеницу и смесь пшеницы и ржи, кукурузу, мясо кур домашних, яйца кур домашних, масло подсолнечное.

Директор-исполнитель Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли заявил, что война в Украине может стать причиной роста мировых цен на пищевые продукты, что приведет к катастрофическим последствиям для беднейших слоев населения в разных странах. Он сказал, что от поставок зерновых из Украины очень зависят Йемен, Сирия, Тунис и Ливан.

По данным аналитического сайта The Observatory of Economic Complexity, Россия является крупнейшим в мире экспортером пшеницы, на ее долю приходится более 18% международного экспорта. Украина является пятым по величине экспортером пшеницы (после России, Франции, США и Канады), на ее долю приходится примерно 7% мировых продаж. 

Канал Al Jazeera обратил внимание, что, например, Египет, который является крупнейшим импортером пшеницы в мире, ежегодно тратит на ее закупку более $4 млрд. Египет сильно зависит от поставок пшеницы из РФ и Украины, которые покрывают более 70% его спроса. 

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: продукты, Министерство аграрной политики, война России против Украины, пшеница, Тарас Высоцкий, кукуруза, Дэвид Бисли
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