В Минагрополитики заявили, что у Украины достаточно запасов продовольствия. Некоторых хватит на два года

Высоцкий объяснил, что Украина производит продукции в пять раз больше, чем потребляет.

Например, как рассказал заместитель министра, Украина в год потребляет 8 млн тонн пшеницы, а в стране накоплено около 6 млн тонн, но летом уже будет урожай озимой, кукурузы потребляет 7 млн тонн, а накоплено 15 млн тонн, то есть двухлетний запас.

"Подсолнечного масла у нас еще на пять лет. Сахара – на полтора года", – добавил Высоцкий.

Он подчеркнул, что даже если производство остановится, у Украины есть все необходимое в достаточном запасе, поскольку "мы экспортеры, а экспорт остановился".

Высоцкий заявил, что в целом в Украине сейчас достаточно высокий уровень подготовки к посевной.

"Минеральные удобрения у нас уже закуплены на 80%. Этого достаточно, чтобы получить урожайность выше среднего [уровня]. Семена на 75% уже в Украине. Средств защиты – на 55%. Тут ситуация сложнее, но их больше надо на май – июнь. То есть у нас есть время это решить", – сказал Высоцкий.

Он признал, что есть проблемы с топливом, но власти сейчас работают над изменением направлений его поставки.

Заместитель министра рассказал, что в целом в этом году, учитывая затяжную зиму, посевная кампания начнется несколько позже, чем обычно: на юге – в течение недели, в остальных регионах – после 10 апреля.

Высоцкий напомнил, что министерство запустило специальный сайт agrostatus.org, на котором аграрии могут зарегистрироваться и рассказать о проблемах, которые у них могут возникнуть во время посевной. В министерстве пообещали помочь каждому их решить.