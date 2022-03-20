Украинские военные нанесли удар по складу с топливом российских оккупантов в Луганской области – Минобороны

"На данном видео вы можете видеть момент точного попадания в ордынский склад с боекомплектом и горюче-смазочными материалами в Луганской области. При этом также уничтожен один вражеский танк и топливозаправочный автомобиль", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 20 марта, составили около 14,7 тыс. личного состава, 476 танков, 96 самолетов, 118 вертолетов, 230 артиллерийских систем, 74 РСЗО и другое.
Россия официально признала гибель 498 российских военнослужащих, еще 1597, по утверждениям министерства обороны РФ на 2 марта, получили ранения.