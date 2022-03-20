Украинские военные нанесли удар по складу с топливом российских оккупантов в Луганской области – Минобороны

"На данном видео вы можете видеть момент точного попадания в ордынский склад с боекомплектом и горюче-смазочными материалами в Луганской области. При этом также уничтожен один вражеский танк и топливозаправочный автомобиль", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)