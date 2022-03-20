На захваченной оккупантами ЧАЭС удалось провести частичную ротацию персонала – "Энергоатом"

"20 марта в конце дня была проведена частичная ротация персонала Чернобыльской АЭС и эвакуация лиц, находившихся на территории оккупированной станции", – говорится в сообщении.

Удалось вывезти 64 человека: 50 человек сменного персонала ЧАЭС, девять служащих Национальной гвардии Украины (восемь женщин и один онкобольной мужчина), одного служащего Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям и четверых "сталкеров".

"На замену эвакуированного персонала ЧАЭС отправились 46 добровольцев – работников станции для выполнения служебных обязанностей и обеспечения функционирования предприятия. Напомним, что персонал находился на рабочих местах около 600 часов, героически выполняя свои профессиональные обязанности и поддерживая надлежащий уровень безопасности", - сообщили в пресс-службе.