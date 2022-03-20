На захваченной оккупантами ЧАЭС удалось провести частичную ротацию персонала – "Энергоатом"

"20 марта в конце дня была проведена частичная ротация персонала Чернобыльской АЭС и эвакуация лиц, находившихся на территории оккупированной станции", – говорится в сообщении.
Удалось вывезти 64 человека: 50 человек сменного персонала ЧАЭС, девять служащих Национальной гвардии Украины (восемь женщин и один онкобольной мужчина), одного служащего Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям и четверых "сталкеров".
"На замену эвакуированного персонала ЧАЭС отправились 46 добровольцев – работников станции для выполнения служебных обязанностей и обеспечения функционирования предприятия. Напомним, что персонал находился на рабочих местах около 600 часов, героически выполняя свои профессиональные обязанности и поддерживая надлежащий уровень безопасности", - сообщили в пресс-службе.
24 февраля, в первый день вторжения, российские войска захватили Чернобыльскую АЭС и взяли в заложники персонал. Оккупационные войска вторглись в зону ЧАЭС со стороны Беларуси.
На станции, когда ее захватили российские войска, находилось примерно 210 человек технического состава и сотрудников службы охраны. Они заступили на смену за день до вхождения российских войск на объект. Персонал имеет ограниченный доступ к пище, воде и медикаментам. Украинские власти призывают МАГАТЭ способствовать переговорам о проведении ротации на станции.
В НЭК "Укрэнерго" сообщили 9 марта, что в результате вражеских действий российских оккупантов Чернобыльская АЭС полностью обесточена. Позже на станции включили резервный дизель-генератор, в течение двух суток он обеспечит питание ЧАЭС и всех объектов, а после этого отключится система охлаждения хранилища отработанного ядерного топлива, что будет угрожать утечкой радиации, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
13 марта министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что украинским энергетикам удалось восстановить энергоснабжение захваченной российскими оккупантами Чернобыльской АЭС.