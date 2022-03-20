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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Данилов о вторжении России: Террористы захватили две АЭС, а МАГАТЭ молчит, будто воды в рот набрали

И.о. главы "Энергоатома" отмечал, что третья часть МАГАТЭ россияне
И.о. главы "Энергоатома" отмечал, что третья часть МАГАТЭ – россияне
Фото: ЕРА

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона призвал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) отправить специалистов на захваченные россиянами Запорожскую и Чернобыльскую АЭС. Об этом проинформировал "Энергоатом" в Telegram.

"Террористы захватили две АЭС, а МАГАТЭ молчит, будто воды в рот набрали. Где его представители на станции? Они должны уже прибыть сюда, непосредственно контролировать все, что происходит на этих станциях", – сказал он.

Секретарь СНБО подчеркнул, что "Россия – страна-террорист".

"Но она сейчас еще и страна – ядерный террорист. И сегодня институция, которая называется МАГАТЭ, должна была бы вмешаться в эту ситуацию. [...] Но, наверное, страшно это делать. Но это на самом деле очень и очень грустно", – считает Данилов.

Война России против Украины. Главное

Контекст:

24 февраля, в первый день масштабного вторжения, российские войска захватили Чернобыльскую АЭС и взяли в заложники персоналОккупационные войска вторглись в зону ЧАЭС со стороны Беларуси.

На станции, когда ее захватили российские войска, находилось более 200 человек технического состава и сотрудников службы охраны. Они заступили на смену за день до вхождения российских войск на объект и остаются на рабочих местах до сих пор. Персонал имеет ограниченный доступ к пище, воде и медикаментам. Украинские власти призывали МАГАТЭ способствовать переговорам о проведении ротации на станции.

Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта, они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил 8 марта, что персонал АЭС подвергается пыткам. "Работники Запорожской атомной станции уже четыре дня удерживаются в заложниках. Внутри станции находятся около 500 российских солдат и 50 единиц тяжелой техники. Работники станции физически и психологически истощены", – сообщил он.

11 марта "Энергоатом" сообщил, что российские военные используют АЭС как военную базу.

В интервью проекту "Радіо Свобода" "Новости Приазовья" и.о. главы украинской государственной компании "Энергоатом" Петр Котин отметил, что третья часть МАГАТЭ – россияне.

По словам Котина, персоналу Запорожской АЭС оккупанты заявили, что теперь станция принадлежит "Росатому".

Теги: Россия, война, энергетика, СНБО, военные, оккупация, заложники, переговоры, террористы, АЭС, Энергоатом, вторжение, Запорожская АЭС, ЧАЭС, Чернобыль, МАГАТЭ, война России против Украины, Алексей Данилов
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