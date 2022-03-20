Данилов о вторжении России: Террористы захватили две АЭС, а МАГАТЭ молчит, будто воды в рот набрали

"Террористы захватили две АЭС, а МАГАТЭ молчит, будто воды в рот набрали. Где его представители на станции? Они должны уже прибыть сюда, непосредственно контролировать все, что происходит на этих станциях", – сказал он.

Секретарь СНБО подчеркнул, что "Россия – страна-террорист".

"Но она сейчас еще и страна – ядерный террорист. И сегодня институция, которая называется МАГАТЭ, должна была бы вмешаться в эту ситуацию. [...] Но, наверное, страшно это делать. Но это на самом деле очень и очень грустно", – считает Данилов.

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