Данилов о вторжении России: Террористы захватили две АЭС, а МАГАТЭ молчит, будто воды в рот набрали

"Террористы захватили две АЭС, а МАГАТЭ молчит, будто воды в рот набрали. Где его представители на станции? Они должны уже прибыть сюда, непосредственно контролировать все, что происходит на этих станциях", – сказал он.
Секретарь СНБО подчеркнул, что "Россия – страна-террорист".
"Но она сейчас еще и страна – ядерный террорист. И сегодня институция, которая называется МАГАТЭ, должна была бы вмешаться в эту ситуацию. [...] Но, наверное, страшно это делать. Но это на самом деле очень и очень грустно", – считает Данилов.
Война России против Украины. Главное
24 февраля, в первый день масштабного вторжения, российские войска захватили Чернобыльскую АЭС и взяли в заложники персонал. Оккупационные войска вторглись в зону ЧАЭС со стороны Беларуси.
На станции, когда ее захватили российские войска, находилось более 200 человек технического состава и сотрудников службы охраны. Они заступили на смену за день до вхождения российских войск на объект и остаются на рабочих местах до сих пор. Персонал имеет ограниченный доступ к пище, воде и медикаментам. Украинские власти призывали МАГАТЭ способствовать переговорам о проведении ротации на станции.
Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта, они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил 8 марта, что персонал АЭС подвергается пыткам. "Работники Запорожской атомной станции уже четыре дня удерживаются в заложниках. Внутри станции находятся около 500 российских солдат и 50 единиц тяжелой техники. Работники станции физически и психологически истощены", – сообщил он.
11 марта "Энергоатом" сообщил, что российские военные используют АЭС как военную базу.
В интервью проекту "Радіо Свобода" "Новости Приазовья" и.о. главы украинской государственной компании "Энергоатом" Петр Котин отметил, что третья часть МАГАТЭ – россияне.
По словам Котина, персоналу Запорожской АЭС оккупанты заявили, что теперь станция принадлежит "Росатому".