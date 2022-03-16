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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Чернобыле оккупанты вывозят из офисов системные блоки, оргтехнику, спецодежду – активист

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Активист сообщил, что в городе осталось около 300 человек, сейчас там нет света
Активист сообщил, что в городе осталось около 300 человек, сейчас там нет света
Фото: Aleksandr Sirota / Facebook

В Чернобыле российские оккупанты грабят офисы предприятий, вынося оттуда технику и спецодежду. Об этом 16 марта сообщил глава общественного совета при Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения Александр Сирота.

Он отметил, что гражданское население захватчики не трогают.

"Весточка из Чернобыля. Людей оккупанты не трогают, но ограбили все офисы предприятий, расположенных в городе. Централизованно вывозят системные блоки, оргтехнику, спецодежду. Автотранспорт, оставшийся на территории предприятий, также уничтожен", – сообщил Сирота.

Активист также рассказал, что в Чернобыле осталось около 300 человек. По его словами, сейчас в городе нет света.

https://www.facebook.com/aes.planca/posts/10228290032704700

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля, в первый день вторжения в Украину, российские войска захватили Чернобыльскую АЭС и взяли в заложники персонал. Оккупационные войска вторглись в зону ЧАЭС со стороны Беларуси.

На станции, когда ее захватили российские войска, находилось более 200 человек технического состава и сотрудников службы охраны. Они заступили на смену за день до вхождения российских войск на объект и остаются на рабочих местах до сих пор. Персонал имеет ограниченный доступ к пище, воде и медикаментам. Украинские власти призывают МАГАТЭ способствовать переговорам о проведении ротации на станции. 13 марта в МАГАТЭ заявили, что работники ЧАЭС больше не производят ремонт и техническое обслуживание оборудования на атомной электростанции из-за "физической и психологической усталости".

В НЭК "Укрэнерго" сообщили 9 марта, что в результате вражеских действий российских оккупантов Чернобыльская АЭС полностью обесточена. Позже на станции включили резервный дизель-генератор, в течение двух суток он обеспечит питание ЧАЭС и всех объектов, а после этого отключится система охлаждения хранилища отработанного ядерного топлива, что будет угрожать утечкой радиации, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

13 марта энергоснабжение Чернобыльской АЭС было восстановлено благодаря усилиям специалистов НЭК "Укрэнерго". 14 марта российские оккупанты снова повредили высоковольтную линию, которая питает ЧАЭС.

Теги: Украина, война, оккупация, вторжение, активист, российская агрессия, ЧАЭС, Чернобыль, война России против Украины, электростанция, население, российские оккупанты
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