В Чернобыле оккупанты вывозят из офисов системные блоки, оргтехнику, спецодежду – активист

Активист сообщил, что в городе осталось около 300 человек, сейчас там нет света Фото: Aleksandr Sirota / Facebook

Он отметил, что гражданское население захватчики не трогают.

"Весточка из Чернобыля. Людей оккупанты не трогают, но ограбили все офисы предприятий, расположенных в городе. Централизованно вывозят системные блоки, оргтехнику, спецодежду. Автотранспорт, оставшийся на территории предприятий, также уничтожен", – сообщил Сирота.

Активист также рассказал, что в Чернобыле осталось около 300 человек. По его словами, сейчас в городе нет света.

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