  "Такой у нас президент, с такими вот яйцами". Кошевой признался, что почти каждый день общается с Зеленским

"Мы переписываемся почти каждый день. Я выхожу в магазин, люди говорят: "Передайте, пожалуйста, привет, передайте, чтобы он держался, мы за него". Я просто ему передаю мнение наших сограждан. Ему пишу – и он в ответ пишет. И на следующий день в магазине, когда спрашивают, как он там, говорю: "Та ничего, нормально, держится. За ним вся Украина – он за Украину". Такой у нас президент, с такими вот яйцами", – рассказал Кошевой.

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Видео: Люкс ФМ / YouTube

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