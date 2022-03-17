Бульвар Шоубиз
 
17 марта, 2022
 
Новости

"Такой у нас президент, с такими вот яйцами". Кошевой признался, что почти каждый день общается с Зеленским

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Кошевой о Зеленском: За ним вся Украина он за Украину
Кошевой о Зеленском: За ним вся Украина – он за Украину
Фото: evgenii.koshevoi / Instagram

Актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой в интервью, которое опубликовано 17 марта на YouTube-канале "Люкс ФМ", рассказал, что почти ежедневно общается с украинским президентом Владимиром Зеленском, который до 2019 года был его руководителем.

"Мы переписываемся почти каждый день. Я выхожу в магазин, люди говорят: "Передайте, пожалуйста, привет, передайте, чтобы он держался, мы за него". Я просто ему передаю мнение наших сограждан. Ему пишу – и он в ответ пишет. И на следующий день в магазине, когда спрашивают, как он там, говорю: "Та ничего, нормально, держится. За ним вся Украина – он за Украину". Такой у нас президент, с такими вот яйцами", – рассказал Кошевой. 

ВИДЕО
Видео: Люкс ФМ / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Актер, художественный руководитель студии "Квартал 95" Зеленский стал президентом Украины в 2019 году. Во втором туре за Зеленского проголосовали 73,22% избирателей, за пятого президента Петра Порошенко – 24,45%.

Теги: Евгений Кошевой
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Как жители Мариуполя выживали под обстрелами и выбирались через "зеленый коридор". Репортаж "ГОРДОН"
Как жители Мариуполя выживали под обстрелами и выбирались через "зеленый коридор". Репортаж "ГОРДОН"
Дмитрий БАЕВСКИЙ
Елена ПОСКАННАЯ
Кузьмук: Как и в 2014 году, Путину докладывали то, что он хочет слушать
Кузьмук: Как и в 2014 году, Путину докладывали то, что он хочет слушать
  Грозев: Исторического прецедента, в котором государь навязывает такую огромную цену своим боярам, как Путин, и они его оставляют на месте, я не нахожу
  Грозев: Исторического прецедента, в котором государь навязывает такую огромную цену своим боярам, как Путин, и они его оставляют на месте, я не нахожу
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Российский глянец, опубликовавший после нападения РФ на Украину интервью с Maruv, исправил пост с анонсом, указав местонахождение певицы
Российский глянец, опубликовавший после нападения РФ на Украину интервью с Maruv, исправил пост с анонсом, указав местонахождение певицы
Клопотенко сварил во Львове 320 л борща для 1,5 тыс. беженцев и переселенцев
Клопотенко сварил во Львове 320 л борща для 1,5 тыс. беженцев и переселенцев
"Какое же это счастье". Синельников после эвакуации из осажденной Бучи поделился семейным фото и рассказал, что его отец пожелал Путину
"Какое же это счастье". Синельников после эвакуации из осажденной Бучи поделился семейным фото и рассказал, что его отец пожелал Путину
  "Весь мир восхищен, как мы сплотились". Могилевская рассказала, чем помогает киевлянам в убежищах
  "Весь мир восхищен, как мы сплотились". Могилевская рассказала, чем помогает киевлянам в убежищах
  "Такой у нас президент, с такими вот яйцами". Кошевой признался, что почти каждый день общается с Зеленским
  "Такой у нас президент, с такими вот яйцами". Кошевой признался, что почти каждый день общается с Зеленским
В американских кинотеатрах покажут украинскую историческую драму Санина "Поводырь". Деньги передадут на гуманитарную помощь Украине
В американских кинотеатрах покажут украинскую историческую драму Санина "Поводырь". Деньги передадут на гуманитарную помощь Украине
"Начал успокаивать всех еще в 1982 году". 46-летний Арестович показал, как выглядел в детстве
"Начал успокаивать всех еще в 1982 году". 46-летний Арестович показал, как выглядел в детстве
  "От меня на передке будет очень мало пользы". Кошевой рассказал, чем занимается во время войны
  "От меня на передке будет очень мало пользы". Кошевой рассказал, чем занимается во время войны
"Путин уже выиграл звание главного террориста в мире. Почему его никто не ...бнет?" Ефросинина сравнила президента РФ с бен Ладеном
"Путин уже выиграл звание главного террориста в мире. Почему его никто не ...бнет?" Ефросинина сравнила президента РФ с бен Ладеном
  Дмитрий Быков: V и Z – это инициалы Владимира Зеленского. Это обозначение мишени
  Дмитрий Быков: V и Z – это инициалы Владимира Зеленского. Это обозначение мишени
"Аня, отдай украинский паспорт и иди за российским кораблем". Осадчая ответила Maruv после ее интервью российскому глянцу во время войны
"Аня, отдай украинский паспорт и иди за российским кораблем". Осадчая ответила Maruv после ее интервью российскому глянцу во время войны
  "На травневі на шашлик зустрінемся в Криму". Roxolona спела о Зеленском, Киме и Арестовиче. Видео
  "На травневі на шашлик зустрінемся в Криму". Roxolona спела о Зеленском, Киме и Арестовиче. Видео
"Ни дома, ни офиса больше нет!" Экс-продюсер Ани Лорак Фалеса показал свой сгоревший дом
"Ни дома, ни офиса больше нет!" Экс-продюсер Ани Лорак Фалеса показал свой сгоревший дом
"Очень больно на это все смотреть". Тина Кароль опубликовала ролик с призывом закрыть небо над Украиной
"Очень больно на это все смотреть". Тина Кароль опубликовала ролик с призывом закрыть небо над Украиной
"Вы просили, и он вернулся!" Netflix начал транслировать "Слугу народа" в США
"Вы просили, и он вернулся!" Netflix начал транслировать "Слугу народа" в США
  "Это попытка усидеть на двух стульях. Украина этого не простит". Федишин заявила, что российская пропаганда лишила Ани Лорак мозгов
  "Это попытка усидеть на двух стульях. Украина этого не простит". Федишин заявила, что российская пропаганда лишила Ани Лорак мозгов
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS