Кошевой о Зеленском: Он всегда был таким. А сейчас стал еще крепче, потому что понимает – за ним вся Украина

По словам Кошевого, украинцы могут доверять президенту Зеленскому как гаранту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. Актер признался, что гордится действиями президента Зеленского, которые тот предпринимает после нападения РФ на Украину.

"Он всегда был таким. За ним всегда шла правда, кто бы что ни говорил. За нами шла правда, и мы всегда верили в это. Если бы мы не поверили во Владимира Александровича в 2003–2005 годах, я имею в виду начало "95-го квартала", то у нас ничего бы не получилось. Он всегда такой, какой есть, таким и остается. А сейчас он стал еще крепче, потому что понимает – за ним вся Украина. Он понимает все свои поступки и все, что происходит", – прокомментировал Кошевой.

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Видео: Телеканал 1+1 / YouTube

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