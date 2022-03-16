Зеленский подписал закон о запрете российской пропаганды

Отмечается, что законопроект №5101 парламент принял 3 марта.
Согласно карточке законопроекта, средствам массовой информации запрещается оправдывать, признавать правомерной, отрицать вооруженную агрессию России против Украины в 2014 году, называть ее "внутренним конфликтом", "гражданским конфликтом", "гражданской войной", а также отрицать временную оккупацию части территории Украины.
В то же время запрещается прославление (глорификация) лиц, совершавших вооруженную агрессию России против Украины в 2014 году, представителей как вооруженных формирований РФ, так и вооруженных банд и групп наемников, в частности путем их определения как "повстанцы", "ополченцы" и "вежливые военные люди".
Закон также предусматривает прекращение деятельности партий и общественных объединений, деятельность которых направлена на ликвидацию независимости Украины, изменение конституционного строя, нарушение суверенитета или ее территориальной целостности, пропаганду войны или оправдание действий России как страны-агрессора.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на Донбассе. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.