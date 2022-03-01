"П...здуйте на х…й в свою Москву". Кошевой на камеру сжег флаг России и обратился к "кацапским оккупантам"

Кошевой: Это за то, что вы сегодня сделали с нашими городами Фото: evgenii.koshevoi / Instagram

"Близкий друг Зеленского Евгений Кошевой обратился к кацапским оккупантам! Приятно видеть, что такие люди остались защищать Киев", – указано в подписи к видео.

"Короче, п...дарасы, это за то, что вы сегодня сделали с нашими городами. Так будет и с вами, кто придет сюда. Вы палили наши флаги, а мы вас, суки, не трогали. П...здуйте на х…й в свою Москву!" – сказал Кошевой в кадре, поджигая флаг.

"Смотри, это кусок тряпки!" – добавил актер.