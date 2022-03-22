Италия хочет, чтобы Украина была в ЕС – премьер-министр

Об этом 22 марта, комментируя обращение президента Украины Владимира Зеленского к итальянскому парламенту, заявил премьер-министр Италии Марио Драги, пишет Reuters.
По его словам, "высокомерие российского правительства столкнулось с достоинством украинского народа, которому удалось обуздать экспансионистские цели Москвы и возложить огромные расходы на армию вторжения".
Драги заявил перед итальянскими законодателями, что вопрос членства Украины в ЕС – длительный процесс из-за множества реформ, необходимых для полной интеграции страны, но пообещал поддержку.
Италия "находится на стороне Украины в этом процессе", обратился к Зеленскому Драги. Италия "хочет, чтобы Украина была в Европейском союзе", резюмировал глава итальянского правительства.
Зеленский в своем выступлении перед парламентом Италии призвал мировое сообщество поддержать полное эмбарго на торговлю с Россией, начиная с нефти и газа. По его словам, РФ финансировала подготовку к войне против Украины за счет сверхдоходов от экспорта российских энергоносителей.
Зеленский подчеркнул, что предпринятых мер против РФ пока недостаточно, потому что Россия не прекратила военные действия.
"Поэтому нужно больше. Нужно больше санкций. Чтобы Россия искала не военные резервы, не наемников в Ливии или Сирии, а искала мир. Один человек искал мир", – заявил президент Украины.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного вторжения России в Украину глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила 27 февраля, что хочет видеть Украину в Евросоюзе.
28 февраля Зеленский заявил, что Киев обратился к Евросоюзу с просьбой о неотложном присоединении по специальной процедуре. В тот же день он подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз и отправил соответствующее письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону, который сейчас председательствует в Совете ЕС.
1 марта Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз.
10–11 марта во Франции прошел неформальный саммит лидеров Евросоюза, на нем обсудили агрессию России против Украины и отношения ЕС с Украиной.
Перед саммитом Макрон заявил, что считает нереальным вести переговоры о членстве с воюющей страной.
В итоговом заявлении саммита сказано, что Евросовет признал европейские устремления и европейский выбор Украины, это зафиксировано в Соглашении об ассоциации. Однако никаких конкретных обязательств относительно принятия Украины в ЕС в документе не прописано.
В то же время президент Литвы Гитанас Науседа после саммита Евросоюза выразил уверенность, что лидеры стран – участниц ЕС поддержали евроинтеграцию Украины.
Решение неформального саммита лидеров Европейского союза свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС, считает глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Над заключением по заявке Украины о вступлении в ЕС начала работать Еврокомиссия, сообщил 21 марта европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Оливер Вархели.
Согласно результаты опроса, проведенного 3–7 марта Французским институтом общественного мнения (IFOP), 71% жителей четырех стран Европейского союза – Германии, Франции, Италии и Польши – поддерживает вступление Украины в ЕС.