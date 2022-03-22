Зеленский – парламенту Италии: Поддержите полное эмбарго на торговлю с Россией, начиная с нефти и газа

Зеленский: Нужно больше санкций. Чтобы Россия искала не военные резервы, не наемников в Ливии или Сирии, а искала мир. Один человек искал мира Фото: president.gov.ua

"Это война, которую Россия готовила давно, которую один человек готовил давно. Один. Десятки лет. Зарабатывая сумасшедшие средства на экспорте нефти и газа, направляя их на подготовку к войне – и не только против Украины. Их цель – это Европа. Решающее влияние на вашу жизнь, контроль над вашей политикой, уничтожение ваших ценностей, а не только наших. Демократии, прав человека, равенства, свободы. Таких же ценностей, как и у нас", – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что Украина является одним из крупнейших экспортеров продовольствия. Из-за вторжения России будущие поставки продуктов питания другим странам под вопросом.

"Последствия этой войны уже чувствуются во многих странах мира, не только в Европе, и самым страшным будет голод, который приближается к разным странам. Как мы можем сеять под ударом российской артиллерии? Как мы можем сеять, когда враг сознательно минирует поля? Уничтожает базы с топливом... Мы не знаем, какой урожай у нас будет и сможем ли мы экспортировать, когда заблокированы и заминированы наши порты", – сказал он.

Зеленский подчеркнул, что предпринятых мировым сообществом мер недостаточно, потому что Россия пока не прекратила военные действия. "Поэтому нужно больше. Нужно больше санкций. Чтобы Россия искала не военные резервы, не наемников в Ливии или Сирии, а искала мир. Один человек искал мира", – заявил президент Украины.

"Поддержите больше санкций против России. Полное эмбарго на торговлю, начиная с нефти и газа. Запретите российским кораблям заходить в ваши порты, чтобы они ощутили цену за агрессию и минирование моря. Не должно быть исключений из санкционных режимов для любых российских банков. Эту войну нужно заканчивать как можно скорее", – заключил Зеленский, подчеркнув, что для этого необходимо остановить "всего одного человека".

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