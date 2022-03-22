Зеленский поговорил с папой римским и заявил, что Украина приветствовала бы его посредничество в переговорах с РФ

"Поговорил с папой римским. Рассказал его святейшеству о сложной гуманитарной ситуации и о блокировании российскими войсками спасательных коридоров. Приветствовали бы посредническую роль святого престола в прекращении человеческих страданий. Поблагодарил за молитвы за Украину и мир", – написал президент Украины.

Поговорив із @Pontifex . Розповів Його Святості про складну гуманітарну ситуацію та про блокування російськими військами рятівних коридорів. Вітали б посередницьку роль Святого Престолу у припиненні людських страждань. Подякував за молитви за Україну та мир. pic.twitter.com/uXrOZpchUF

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Папа римский 20 марта Франциск призвал международное сообщество прилагать усилия для прекращения войны РФ против Украины. Он также навещал раненых украинских детей в больнице.

13 марта он призвал прекратить убийства невиновных людей в Украине, сосредоточиться на диалоге и открыть гуманитарные коридоры. "Город, который носит ее имя, – Мариуполь – стал городом-мучеником лютой войны, опустошающей Украину. Варварство убийства детей, невиновного и безоружного гражданского населения – не существует стратегических причин, которыми это можно обосновать. Единственное, что нужно, – это прекратить неприемлемую вооруженную агрессию, прежде чем она превратит города в кладбища", – сказал он.