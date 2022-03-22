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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский поговорил с папой римским и заявил, что Украина приветствовала бы его посредничество в переговорах с РФ

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Зеленский поблагодарил понтифика за молитвы за Украину и мир
Зеленский поблагодарил понтифика за молитвы за Украину и мир
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал папе римскому Франциску о сложной гуманитарной ситуации и о блокировании российскими войсками спасательных коридоров. Об этом глава государства сообщил 22 марта в своем Twitter.

"Поговорил с папой римским. Рассказал его святейшеству о сложной гуманитарной ситуации и о блокировании российскими войсками спасательных коридоров. Приветствовали бы посредническую роль святого престола в прекращении человеческих страданий. Поблагодарил за молитвы за Украину и мир", – написал президент Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Папа римский 20 марта Франциск призвал международное сообщество прилагать усилия для прекращения войны РФ против Украины. Он также навещал раненых украинских детей в больнице.

13 марта он призвал прекратить убийства невиновных людей в Украине, сосредоточиться на диалоге и открыть гуманитарные коридоры. "Город, который носит ее имя, – Мариуполь – стал городом-мучеником лютой войны, опустошающей Украину. Варварство убийства детей, невиновного и безоружного гражданского населения – не существует стратегических причин, которыми это можно обосновать. Единственное, что нужно, – это прекратить неприемлемую вооруженную агрессию, прежде чем она превратит города в кладбища", – сказал он.

Теги: Россия, Украина, папа римский, война, переговоры, Владимир Зеленский, война России против Украины, президент
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