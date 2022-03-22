Зеленский поговорил с папой римским и заявил, что Украина приветствовала бы его посредничество в переговорах с РФ

"Поговорил с папой римским. Рассказал его святейшеству о сложной гуманитарной ситуации и о блокировании российскими войсками спасательных коридоров. Приветствовали бы посредническую роль святого престола в прекращении человеческих страданий. Поблагодарил за молитвы за Украину и мир", – написал президент Украины.
Поговорив із @Pontifex. Розповів Його Святості про складну гуманітарну ситуацію та про блокування російськими військами рятівних коридорів. Вітали б посередницьку роль Святого Престолу у припиненні людських страждань. Подякував за молитви за Україну та мир. pic.twitter.com/uXrOZpchUF— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 22, 2022
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Папа римский 20 марта Франциск призвал международное сообщество прилагать усилия для прекращения войны РФ против Украины. Он также навещал раненых украинских детей в больнице.
13 марта он призвал прекратить убийства невиновных людей в Украине, сосредоточиться на диалоге и открыть гуманитарные коридоры. "Город, который носит ее имя, – Мариуполь – стал городом-мучеником лютой войны, опустошающей Украину. Варварство убийства детей, невиновного и безоружного гражданского населения – не существует стратегических причин, которыми это можно обосновать. Единственное, что нужно, – это прекратить неприемлемую вооруженную агрессию, прежде чем она превратит города в кладбища", – сказал он.