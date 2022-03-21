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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Папа римский: Умоляю всех деятелей международного сообщества по-настоящему прилагать усилия, чтобы прекратить отвратительную войну против Украины

Папа римский: Не прекращается, к сожалению, полная насилия агрессия против Украины
Папа римский: Не прекращается, к сожалению, полная насилия агрессия против Украины
Фото: EPA

Папа римский Франциск призвал международное сообщество прилагать усилия для прекращения войны РФ против Украины. Об этом он сказал 20 марта во время встречи с паломниками, пишет портал Vatican News.

"Дорогие братья и сестры, не прекращается, к сожалению, полная насилия агрессия против Украины, бессмысленное кровопролитие, где каждый день совершается разорение и жестокость. Нет оправдания этому. Умоляю всех деятелей международного сообщества по-настоящему прилагать усилия для того, чтобы прекратить эту отвратительную войну", – заявил он.

Папа напомнил, что на прошлой неделе "ракеты и бомбы падали на гражданских, пожилых людей, детей, беременных матерей".

Он рассказал, что навещал раненых украинских детей в больнице.

"У одного нет руки, другой – с раненой головой... Невинные дети. Мои мысли – к миллионам украинских беженцев, которые вынуждены бежать, оставляя все, и чувствую большую боль за тех, которые даже не могут убежать. Многие дедушки и бабушки, больные и бедные, вдали от своих родственников, многие дети и беспомощные люди остаются умирать под бомбами, не имея возможности получить помощь и найти защиту даже в противовоздушных укрытиях. Все это бесчеловечно, более того, это святотатство, ибо выступает против сакральности человеческой жизни, прежде всего против беззащитной человеческой жизни, которую следует уважать и защищать, а не истреблять, и которая есть сверх любых стратегий. Не забывайте: это бесчеловечная и святотатственная жестокость. Помолимся в тишине за страдающих", – заявил папа.

Война России против Украины. Главное

Контекст:

По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с начала российского вторжения Украину покинули 3,3 млн человек.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, папа римский, Ватикан, война, католики, война России против Украины
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