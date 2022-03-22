Компромисс с РФ должен быть утвержден на референдуме – Зеленский

Зеленский: Народ должен будет сказать и дать ответ на те или иные форматы компромиссов Фото: president.gov.ua

В частности, говоря о возможном компромиссе с РФ, Зеленский допустил отказ от курса на вступление в НАТО в обмен на получение полноценных гарантий безопасности от западных стран – членов Альянса. Это, по словам президента Украины, потребует внесения изменений в Конституцию.

"А если мы будем об этом говорить, то это будет решаться не только президентом, а Верховной Радой и народом Украины. Во всех этих переговорах, когда мы говорим о изменениях, которые могут быть историческими, мы никуда не денемся – мы придем к референдуму. Народ должен будет сказать и дать ответ на те или иные форматы компромиссов. А какие они будут – это результат разговора между Украиной и Россией", – заявил глава государства.

Он также подчеркивал, что первоочередной задачей является проведение встречи с российским визави Владимиром Путиным. По словам Зеленского, без такой встречи невозможно понять, хочет ли Россия вообще закончить войну.

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