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Договоренность о санкциях ЕС против поставок энергоносителей из РФ, скорее всего, не будет достигнута – Сийярто

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Венгрия рассматривает санкции против поставок энергоносителей из РФ как "красную линию", заявил Сийярто
Венгрия рассматривает санкции против поставок энергоносителей из РФ как "красную линию", заявил Сийярто
Фото: EPA

Венгрия не поддержит ни введение санкций Евросоюзом против поставок энергоносителей из России, ни введение бесполетной зоны в Украине, ни отправку туда миротворческой миссии, а также не будет поставлять Украине оружие. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 21 марта в Брюсселе после встречи министров иностранных дел ЕС, сообщает Ungarn Heute.

"Договоренность о возможных санкциях ЕС против поставок энергоносителей из России или их прерывании, скорее всего, не будет достигнута... Мы не поддержим санкции, которые могут поставить под угрозу поставки энергоресурсов в Венгрию", –  заявил министр. 

Сийярто подчеркнул, что Венгрия считает необходимым и отвечающим ее национальным интересам "предпринять более жесткие и четкие шаги для обеспечения мира и безопасности в Венгрии".

Он отметил, что ряд государств – членов ЕС сейчас придерживаются позиции, что нужно ввести санкции на поставки энергоносителей из России в Европу, другие государства менее активны, но также поддерживают эту идею. Однако некоторые государства-члены, в том числе Венгрия, рассматривают санкции против поставок энергоносителей как "красную линию".

Глава МИД Венгрии призвал своих европейских коллег не вносить предложений по ограничению или прекращению поставок энергоносителей из России в будущем, так как "такое решение не приведет к объединению Европы"

"Некоторые страны зависят от поставок энергоресурсов из России. Мы делаем это не из удовольствия. Энергообеспечение – вопрос не философский или идеологический, а физический, математический", – заявил Сийярто. 

Он также прокомментировал предложения установить бесполетную зону над Украиной или отправить туда наземную миротворческую миссию. По мнению Сийярто, введение бесполетной зоны над Украиной будет означать "воздушную войну", и отправка войск в Украину в качестве миротворцев также сопряжена с риском войны.

"Мы должны избегать этого. Интерес Венгрии ясен: Венгрия хочет оставаться в стороне от этой войны, мы будем придерживаться общей позиции НАТО и отвергать предложения, которые несут риск либо воздушной войны, либо расширения войны на земле", – сказал Сийярто.

Он подчеркнул, что необходимо сделать все, чтобы НАТО не превратился в воюющую сторону и чтобы война не вышла за пределы Украины.

"Венгерское правительство способствует удвоению бюджета Европейского фонда мира, и поставки оружия из стран – членов ЕС не блокируются, но Венгрия не поставляет оружие в Украину, и летальное оружие не должно провозиться по территории страны", – повторил министр.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также выступал против ограничения на импорт российских энергоносителей. "Хотя мы осуждаем вооруженное наступление России и осуждаем войну, мы не позволим, чтобы венгерские семьи расплачивались за войну, и поэтому санкции не должны распространяться на области добычи нефти и газа", – заявил политик.

Контекст:

После начала полномасштабной войны РФ против Украины страны Запада стали отказываться от российского газа и нефтепродуктов.

28 февраля об отказе от российских энергоносителей заявил премьер Канады Джастин Трюдо.

8 марта США ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов – нефти и газа. По данным источников CВS News, запрет также распространяется на российский уголь.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что страна до конца 2022 года намерена отказаться от поставок российской нефти и газа в связи с вторжением РФ в Украину.

Европейский союз пока только разработал план, как избавиться от зависимости от российских нефти и газа.

Министр экономики Германии Роберт Хабек говорил 12 марта, что, хотя ФРГ пытается снизить свою зависимость от России, он не поддерживает немедленного эмбарго на российские энергоносители, как того требуют некоторые восточноевропейские страны ЕС. Однако 18 марта министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что считает возможным введение эмбарго на российские нефть и газ.

Теги: Россия, газ, санкции, Венгрия, импорт, нефть, запрет, миротворцы, эмбарго, Европейский союз, война России против Украины, Евросоюз, нефтепродукты
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