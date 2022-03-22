Договоренность о санкциях ЕС против поставок энергоносителей из РФ, скорее всего, не будет достигнута – Сийярто

"Договоренность о возможных санкциях ЕС против поставок энергоносителей из России или их прерывании, скорее всего, не будет достигнута... Мы не поддержим санкции, которые могут поставить под угрозу поставки энергоресурсов в Венгрию", – заявил министр.

Сийярто подчеркнул, что Венгрия считает необходимым и отвечающим ее национальным интересам "предпринять более жесткие и четкие шаги для обеспечения мира и безопасности в Венгрии".

Он отметил, что ряд государств – членов ЕС сейчас придерживаются позиции, что нужно ввести санкции на поставки энергоносителей из России в Европу, другие государства менее активны, но также поддерживают эту идею. Однако некоторые государства-члены, в том числе Венгрия, рассматривают санкции против поставок энергоносителей как "красную линию".

Глава МИД Венгрии призвал своих европейских коллег не вносить предложений по ограничению или прекращению поставок энергоносителей из России в будущем, так как "такое решение не приведет к объединению Европы"

"Некоторые страны зависят от поставок энергоресурсов из России. Мы делаем это не из удовольствия. Энергообеспечение – вопрос не философский или идеологический, а физический, математический", – заявил Сийярто.

Он также прокомментировал предложения установить бесполетную зону над Украиной или отправить туда наземную миротворческую миссию. По мнению Сийярто, введение бесполетной зоны над Украиной будет означать "воздушную войну", и отправка войск в Украину в качестве миротворцев также сопряжена с риском войны.

"Мы должны избегать этого. Интерес Венгрии ясен: Венгрия хочет оставаться в стороне от этой войны, мы будем придерживаться общей позиции НАТО и отвергать предложения, которые несут риск либо воздушной войны, либо расширения войны на земле", – сказал Сийярто.

Он подчеркнул, что необходимо сделать все, чтобы НАТО не превратился в воюющую сторону и чтобы война не вышла за пределы Украины.

"Венгерское правительство способствует удвоению бюджета Европейского фонда мира, и поставки оружия из стран – членов ЕС не блокируются, но Венгрия не поставляет оружие в Украину, и летальное оружие не должно провозиться по территории страны", – повторил министр.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также выступал против ограничения на импорт российских энергоносителей. "Хотя мы осуждаем вооруженное наступление России и осуждаем войну, мы не позволим, чтобы венгерские семьи расплачивались за войну, и поэтому санкции не должны распространяться на области добычи нефти и газа", – заявил политик.