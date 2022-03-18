В правительстве Германии считают возможным эмбарго на российские нефть и газ

"Все варианты ежедневно лежат на столе", – отметил он, на русском чиновника цитирует "Немецкая волна".

По словам Линднера, Германия "буквально каждый день" ведет переговоры с партнерами из стран "большой семерки" и странами ЕС.

Правительство страны готово "использовать все возможности для создания дополнительных резервов" нефти, газа, а также угля, сказал чиновник.

Германия планирует до конца года практически избавиться от зависимости от российской нефти и угля, говорил министр экономики ФРГ Роберт Хабек 12 марта. Он заявил тогда, что не поддерживает немедленного эмбарго на российские энергоносители.