В правительстве Германии считают возможным эмбарго на российские нефть и газ

"Все варианты ежедневно лежат на столе", – отметил он, на русском чиновника цитирует "Немецкая волна".
По словам Линднера, Германия "буквально каждый день" ведет переговоры с партнерами из стран "большой семерки" и странами ЕС.
Правительство страны готово "использовать все возможности для создания дополнительных резервов" нефти, газа, а также угля, сказал чиновник.
Германия планирует до конца года практически избавиться от зависимости от российской нефти и угля, говорил министр экономики ФРГ Роберт Хабек 12 марта. Он заявил тогда, что не поддерживает немедленного эмбарго на российские энергоносители.
С начала военного вторжения России в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к Путину чиновников, бизнесменов и их детей.
После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина, а часть российских банков отключили от международной межбанковской системы SWIFT. Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы.
США также ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов – нефти и газа – и решили лишить Россию статуса наибольшего содействия (торговых привилегий), что позволит повысить таможенные пошлины и ввести другие ограничения.
Великобритании до конца 2022 года намерена отказаться от поставок российской нефти и газа.
Европейский союз пока только разработал план, чтобы быстро избавиться от зависимости от российских энергоресурсов.