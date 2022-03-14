Германия планирует до конца года практически избавиться от зависимости от российской нефти и угля

По словам политика, "каждый день, фактически каждый час Германия прощается с российским импортом".

Хабек прогнозирует, что к осени Германия будет независимой от российского угля, а к концу года – "почти независимой от российской нефти". С газом ситуация сложнее, потому что у ФРГ нет собственных мощностей по импорту сжиженного сырья, объяснил министр. Но теперь "они создаются полным ходом", добавил он.

Украинский посол в Германии Андрей Мельник неоднократно призывал власти Германии полностью отказаться от импорта российского газа, нефти и угля.

"Как долго "светофорное" правительство будет помогать финансировать войну [президента РФ Владимира] Путина, направленную на уничтожение украинских детей? Запрет на импорт российского газа, нефти, угля и другого сырья! Немедленно", – написал он в Twitter 11 марта.

Wie lange wird die Ampel-Regierung den Vernichtungskrieg Putins gegen ukrainische Kinder mitfinanzieren?

Importstopp für * Gas, Öl, Kohle & andere Rohstoffe. Sofort https://t.co/yjyu1YQSmZ — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) March 11, 2022

12 марта он уточнил, что с начала войны против Украины "Германия и ЕС перевели Путину более €9 млрд, чтобы он мог продолжать финансировать свою агрессию против украинского гражданского населения". Дипломат разместил инфографику, согласной которой это были платежи на нефть, газ и уголь.

Über 9 Milliarden € hat Deutschland & die EU an Putin seit dem Kriegsbeginn überwiesen, damit er seine Aggression gegen ukrainische Zivilisten weiter finanzieren kann.



Daher muss Importstopp für * Gas, Öl & Kohle kommen@Bundeskanzler pic.twitter.com/Du7HJ9H6r3 — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) March 12, 2022

В интервью Хабек заявил, что не поддерживает немедленного эмбарго на российские энергоносители, как того требуют некоторые восточноевропейские страны ЕС. Он сказал, что понимает всех, кто настаивает на этом "из-за жестокой, агрессивной войны Путина", но подчеркнул, что несет ответственность за свою страну и должен учитывать, какие последствия будут иметь те или иные решения. Он прогнозирует, что это решение повлечет за собой перебои с поставками следующей зимой, экономический спад, высокую инфляцию и увеличение безработицы.

Санкции должны быть такими, чтобы можно было продержаться "не только три дня", подчеркнул дипломат.

Россия занимает третье место в мире по добыче нефти после США и Саудовской Аравии, напомнила BBC. Ежедневно РФ экспортирует около 5 млн баррелей нефти, более половины этого объема идет в Европу. Российский импорт составляет 8% от общего спроса на нефть в Великобритании и около 3% – в США.

На российский газ приходится около 40% импорта природного газа в ЕС. Сильнее всего от поставок российского газа зависят Германия и Италия. Поставки газа из России занимают только 5% потребностей Великобритании, а США вообще не импортируют российский газ.