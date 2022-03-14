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ДЕНЬГИ

Германия планирует до конца года практически избавиться от зависимости от российской нефти и угля

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Хабек заявил, что не поддерживает немедленного эмбарго на российские энергоносители
Хабек заявил, что не поддерживает немедленного эмбарго на российские энергоносители
Фото: EPA

Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил в интервью Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung 12 марта, что ФРГ пытается снизить свою зависимость от России, в первую очередь в сфере энергоносителей.

По словам политика, "каждый день, фактически каждый час Германия прощается с российским импортом".

Хабек прогнозирует, что к осени Германия будет независимой от российского угля, а к концу года – "почти независимой от российской нефти". С газом ситуация сложнее, потому что у ФРГ нет собственных мощностей по импорту сжиженного сырья, объяснил министр. Но теперь "они создаются полным ходом", добавил он.

Украинский посол в Германии Андрей Мельник неоднократно призывал власти Германии полностью отказаться от импорта российского газа, нефти и угля.

"Как долго "светофорное" правительство будет помогать финансировать войну [президента РФ Владимира] Путина, направленную на уничтожение украинских детей? Запрет на импорт российского газа, нефти, угля и другого сырья! Немедленно", – написал он в Twitter 11 марта.

12 марта он уточнил, что с начала войны против Украины "Германия и ЕС перевели Путину более 9 млрд, чтобы он мог продолжать финансировать свою агрессию против украинского гражданского населения". Дипломат разместил инфографику, согласной которой это были платежи на нефть, газ и уголь.

В интервью Хабек заявил, что не поддерживает немедленного эмбарго на российские энергоносители, как того требуют некоторые восточноевропейские страны ЕС. Он сказал, что понимает всех, кто настаивает на этом "из-за жестокой, агрессивной войны Путина", но подчеркнул, что несет ответственность за свою страну и должен учитывать, какие последствия будут иметь те или иные решения. Он прогнозирует, что это решение повлечет за собой перебои с поставками следующей зимой, экономический спад, высокую инфляцию и увеличение безработицы.

Санкции должны быть такими, чтобы можно было продержаться "не только три дня", подчеркнул дипломат.

Россия занимает третье место в мире по добыче нефти после США и Саудовской Аравии, напомнила BBC. Ежедневно РФ экспортирует около 5 млн баррелей нефти, более половины этого объема идет в Европу. Российский импорт составляет 8% от общего спроса на нефть в Великобритании и около 3% – в США.

На российский газ приходится около 40% импорта природного газа в ЕС. Сильнее всего от поставок российского газа зависят Германия и Италия. Поставки газа из России занимают только 5% потребностей Великобритании, а США вообще не импортируют российский газ.

Контекст:

С начала военного вторжения России в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к Путину чиновников, бизнесменов и их детей.

После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина, а часть российских банков отключили от международной межбанковской системы SWIFT. Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы.

США также ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов – нефти и газа – и решили лишить Россию статуса наибольшего содействия (торговых привилегий), что позволит повысить таможенные пошлины и ввести другие ограничения.

Великобритании до конца 2022 года намерена отказаться от поставок российской нефти и газа.

Европейский союз пока только разработал план, чтобы быстро избавиться от зависимости от российских энергоресурсов.

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: США, Германия, безработица, Великобритания, инфляция, газ, санкции, уголь, нефть, Андрей Мельник, война России против Украины, Роберт Хабек
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