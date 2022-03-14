"Помогли построить нынешнюю власть в России". Кулеба упрекнул Германию из-за ее политики в отношении РФ

"Мне жаль говорить, что вы действительно помогли построить нынешнюю власть в России. И мы надеемся, что вы сделаете многое, чтобы остановить российскую военную машину", – подчеркнул украинский министр.

Кулеба также назвал несправедливостью то, что в последние несколько лет у Германии было крупномасштабное оборонное сотрудничество с Россией. Министр выразил надежду, что теперь Германия предоставит Украине все необходимое для самозащиты.

Также глава МИД Украины призвал к более жестким санкциям против России. По его словам, коллеги в Евросоюзе, говоря о причинах не введения тех или иных санкций, часто указывают на нежелание Германии это делать.

При этом он выразил надежду, что Германия поддержит решение Украины стать членом ЕС.