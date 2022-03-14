"Помогли построить нынешнюю власть в России". Кулеба упрекнул Германию из-за ее политики в отношении РФ

"Мне жаль говорить, что вы действительно помогли построить нынешнюю власть в России. И мы надеемся, что вы сделаете многое, чтобы остановить российскую военную машину", – подчеркнул украинский министр.
Кулеба также назвал несправедливостью то, что в последние несколько лет у Германии было крупномасштабное оборонное сотрудничество с Россией. Министр выразил надежду, что теперь Германия предоставит Украине все необходимое для самозащиты.
Также глава МИД Украины призвал к более жестким санкциям против России. По его словам, коллеги в Евросоюзе, говоря о причинах не введения тех или иных санкций, часто указывают на нежелание Германии это делать.
При этом он выразил надежду, что Германия поддержит решение Украины стать членом ЕС.
Германия помогала Украине с самого начала войны в 2014 году – только за первые пять лет финансовая помощь составила более €1,4 млрд. Однако страна отказывалась предоставлять Украине оружие.
Позиция Германии оставалась неизменной даже в январе этого года, когда многие западные лидеры прямо говорили о вероятности российского вторжения.
Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января говорил, что официальная Германия отказывается помогать Украине с вооружением в связи с тем, что находится в зависимости от России: "Если их бывшие канцлеры являются членами наблюдательного совета "Газпрома", возможно, в этом и заложен ответ".
Политику Германии в отношении России критиковал и министр обороны Латвии Артис Пабрикс. Он отмечал, что она не отвечает требованиям НАТО, ЕС и партнеров Германии и в целом "нашему времени". Также действия Берлина критиковали в Польше.
После начала полномасштабного вторжения России немецкое агентство dpa написало, что Германия все же согласилась передать Украине противотанковое оружие.
В то же время, по данным Bloomberg, Германия препятствует отключению российского "Сбербанка" от SWIFT и не хочет предоставлять Украине статус кандидата ЕС.