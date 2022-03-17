Польша планирует полностью прекратить покупку газа в России

По его словам, срок действия долгосрочного контракта на закупку газа с Россией заканчивается в декабре этого года. По окончании контракта покупать газ у российских поставщиков Польша не планирует.
В энергобалансе Польши российский газ составляет примерно 50%, однако польское правительство уверено, что сможет его заменить. Наимский говорит, что у польской государственной нефтегазовой компании PGNiG есть портфель контрактов, которые заменят российские поставки.
Наимский также отметил, что в октябре 2022 года Польша вводит в эксплуатацию газопровод Baltic Pipe из Норвегии через Балтийское море. Также у Польши есть расширенный терминал для приема сжиженного газа в городе Свиноуйсьце.
По словам правительственного уполномоченного, газ из других источников не будет намного дороже российского, поскольку Европа является частью глобального рынка и рано или поздно цены стабилизируются.
После начала полномасштабной войны РФ против Украины страны Запада стали отказываться от российского газа и нефтепродуктов.
28 февраля об отказе от российских энергоносителей заявил премьер Канады Джастин Трюдо.
8 марта о запрете на поставки российских нефти и газа в США объявил американский президент Джо Байден. В тот же день Великобритания заявила, что откажется от российских нефти и газа до конца 2022 года.
Также Евросоюз объявил о намерении сократить потребление российского газа на две трети.