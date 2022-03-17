Польша планирует полностью прекратить покупку газа в России

В энергобалансе Польши российский газ составляет примерно 50%, однако польское правительство уверено, что сможет его заменить Фото: depositphotos.com

По его словам, срок действия долгосрочного контракта на закупку газа с Россией заканчивается в декабре этого года. По окончании контракта покупать газ у российских поставщиков Польша не планирует.

В энергобалансе Польши российский газ составляет примерно 50%, однако польское правительство уверено, что сможет его заменить. Наимский говорит, что у польской государственной нефтегазовой компании PGNiG есть портфель контрактов, которые заменят российские поставки.

Наимский также отметил, что в октябре 2022 года Польша вводит в эксплуатацию газопровод Baltic Pipe из Норвегии через Балтийское море. Также у Польши есть расширенный терминал для приема сжиженного газа в городе Свиноуйсьце.

По словам правительственного уполномоченного, газ из других источников не будет намного дороже российского, поскольку Европа является частью глобального рынка и рано или поздно цены стабилизируются.