Еврокомиссия разработала план по сокращению потребления российского газа на 2/3 до конца текущего года

В документе подчеркивается, что Европа может отказаться от российского ископаемого топлива задолго до 2030 года.

Для этого Евросоюзу предлагается диверсифицировать поставки газа за счет увеличения импорта сжиженного газа, а также импорта природного газа от других поставщиков. ЕК также предлагает увеличить объемы использования биометана и водорода, повысить энергоэффективность домов, зданий и промышленности.

"Полная реализация наших предложений снизит потребление газа на 30%, что эквивалентно 100 млрд м³ из 155 млрд м³ импорта российского газа. Учитывая обстоятельства, законодатели, возможно, также захотят рассмотреть вопрос об усилении предложений с более ранними целями в отношении возобновляемых источников энергии и энергоэффективности", – отмечается в документе.