Без встречи с Путиным нельзя понять, хочет ли Россия вообще остановить войну – Зеленский

Зеленский: Я вам могу сказать: потерю нашего населения нам не простит история, потерю народа не простит государство, а потерю территорий не простит будущее поколение Фото: EPA

"Я считаю, что без этой встречи в любом формате до конца вы не поймете реально, на что они готовы, чтобы остановить войну, и на что они готовы, если мы не готовы на те или иные компромиссы. Это очень серьезные вещи... Я не могу сказать, сколько они стоят... Сколько людей, сколько территорий. Но я вам могу сказать: потерю нашего населения нам не простит история, потерю народа не простит государство, а потерю территорий не простит будущее поколение. Они скажут: "А за что же мы воевали?" – сказал Зеленский.

По его словам, прежде всего нужно понять, "хочет ли Россия остановить войну".

"Потому что мы можем до всего прочего даже не дойти. Хочет ли она в принципе и способна ли это сделать", – заключил президент Украины.

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