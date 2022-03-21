Зеленский – жителям Херсона: Как только мы сможем к вам пробиться, каждого оккупанта ждет черная полоса

"В этом видео я хочу отдельно обратиться к украинским городам и храбрым жителям этих городов. К свободному югу Украины, где солнце светит только желанным гостям, а не случайным туристам на танках. К Бердянску, Каховке, Энергодару, Мелитополю и, конечно, Херсону. К Херсону, где мы увидели, как в свободных людей стреляют рабы. Рабы пропаганды, подменяющей их сознание. Эти рабы, присланные Россией, никогда не видели столько свободных людей на площадях. Рабы воспринимают свободу как дикость, как опасность. Они напуганы. Этот страх пропагандисты умеют перековать в ненависть. А дальше – выстрелы в мирных, свободных людей", – сказал Зеленский.

Он добавил, что Украина "никогда не забудет кадры" обстрела митинга в Херсоне.

"На ваших площади и улицах мы были все вместе с вами. 40 миллионов украинцев нашего государства. Миллионы и миллионы украинцев в мире. Мы все видели, как вы стоите. Мы все почувствовали, как вы хотите вернуть свободу. И как только мы сможем к вам пробиться, сможем к вам прорваться, каждого оккупанта, который стрелял в мирных херсонцев просто за сине-желтые цвета, ждет черная полоса. И то же ожидает белых от испуга российских военных, которых сегодня прогнали в Энергодаре. Мирные украинцы прогнали голыми руками. Черная полоса будет у оккупантов в Бердянске, Мелитополе и Каховке. Везде, где оккупанты захватывают наших людей", – заверил он.

Зеленский призвал жителей временно оккупированных городов "даже на мгновение не думать, будто Украина о вас не помнит".

"Каждый раз, когда вам тяжело, когда вам больно, когда вы сопротивляетесь, пожалуйста, знайте, что у нас в это время разрывается сердце, потому что мы с вами не рядом", – заявил президент.