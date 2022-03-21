В России из-за дефицита комплектующих остановились заводы, которые производили танки – Генштаб ВСУ

"Оккупационные войска, действующие на территории Украины, остро нуждаются в ремонте и восстановлении поврежденного вооружения и военной техники. По имеющейся информации, в связи с отсутствием поступлений комплектующих иностранного производства приостановлена работа предприятий корпорации "Уралзавод" и Челябинского тракторного завода", – говорится в сообщении.
В Генштабе отметили, что "указанные предприятия специализируются на производстве и ремонте танков, а также другой бронированной техники для нужд вооруженных сил Российской Федерации".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С 24 февраля, когда армия РФ масштабно вторглась в Украину, по данным Генштаба ВСУ на 21 марта, потери оккупантов составляют 15 тыс. человек личного состава. Также уничтожены почти 500 танков, более 1500 боевых бронированных машин, 45 средств ПВО, 97 самолетов, 121 вертолет и другая вражеская техника.