В России из-за дефицита комплектующих остановились заводы, которые производили танки – Генштаб ВСУ

Менее чем за месяц войны РФ потеряла в Украине порядка 2 тыс. единиц бронетехники Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Оккупационные войска, действующие на территории Украины, остро нуждаются в ремонте и восстановлении поврежденного вооружения и военной техники. По имеющейся информации, в связи с отсутствием поступлений комплектующих иностранного производства приостановлена работа предприятий корпорации "Уралзавод" и Челябинского тракторного завода", – говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что "указанные предприятия специализируются на производстве и ремонте танков, а также другой бронированной техники для нужд вооруженных сил Российской Федерации".

Война России против Украины. Главное (обновляется)