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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В России из-за дефицита комплектующих остановились заводы, которые производили танки – Генштаб ВСУ

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Менее чем за месяц войны РФ потеряла в Украине порядка 2 тыс. единиц бронетехники
Менее чем за месяц войны РФ потеряла в Украине порядка 2 тыс. единиц бронетехники
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Вторгшимся в Украину российским войскам не хватает отремонтированной военной техники, проинформировал 21 марта в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Оккупационные войска, действующие на территории Украины, остро нуждаются в ремонте и восстановлении поврежденного вооружения и военной техники. По имеющейся информации, в связи с отсутствием поступлений комплектующих иностранного производства приостановлена работа предприятий корпорации "Уралзавод" и Челябинского тракторного завода", – говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что "указанные предприятия специализируются на производстве и ремонте танков, а также другой бронированной техники для нужд вооруженных сил Российской Федерации".

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/277650431214709

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С 24 февраля, когда армия РФ масштабно вторглась в Украину, по данным Генштаба ВСУ на 21 марта, потери оккупантов составляют 15 тыс. человек личного состава. Также уничтожены почти 500 танков, более 1500 боевых бронированных машин, 45 средств ПВО, 97 самолетов, 121 вертолет и другая вражеская техника.

Теги: Россия, война, Генштаб ВСУ, оккупация, танки, дефицит, вооружение, армия РФ, ремонт, ВСУ, российская агрессия, Челябинск, война России против Украины, войска
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