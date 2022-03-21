Оккупанты продолжают проводить принудительную мобилизацию в ОРДЛО – Генштаб ВСУ

По данным Генштаба, в Станично-Луганской общине мужчин из бюджетных организаций обязали прибыть в отделение полиции для регистрации Фото: depositphotos.com

"По имеющейся информации, бюджетные организации Станично-Луганской поселковой общины уведомлены о необходимости прибытия 1 апреля работников мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет в местный отдел полиции для регистрации. Причин такой регистрации не объясняют, хотя это связано с очередной волной мобилизации во 2-й армейский корпус для отправки в районы ведения боевых действий", – отмечают в Генштабе.

В ведомстве также сообщили, что Воздушные Силы ВСУ за предыдущие сутки подбили семь воздушных целей врага (один самолет, четыре беспилотника и две крылатые ракеты). Кроме того, бомбардировочная и штурмовая авиация наносила сокрушительные удары по скоплениям техники и живой силе противника.

"Оккупанты продолжают террор местного населения и мародерство на временно захваченных территориях. В Российскую Федерацию враг вывозит бытовую, автомобильную технику, продукты питания и другие материальные средства. Отмечаются нередкие случаи размещения российскими оккупантами личного состава, вооружения и техники на объектах гражданской инфраструктуры", – добавили в Генштабе.

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