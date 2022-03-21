ООН подтверждает гибель 902 мирных жителей с начала вторжения РФ в Украину, но отмечает, что фактические цифры значительно выше

1459 человек были ранены.

В частности, ООН подтверждает гибель 75 детей; ранены, по данным организации, были 98 детей.

"Большинство зафиксированных жертв среди мирного населения произошло в результате применения оружия взрывного действия с большой площадью поражения, в том числе обстрелов из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, ракетных и авиационных ударов", – говорится в сообщении.

В ООН считают, что фактические цифры значительно выше, "особенно на территории, контролируемой правительством, и особенно в последние дни", поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения.

"Это касается, например, Мариуполя и Волновахи (Донецкая область), Изюма (Харьковская область), Северодонецка и Рубежного (Луганская область), Тростянца (Сумская область), где есть многочисленные жертвы среди мирного населения. Эти цифры подтверждаются и не включены в приведенную выше статистику", – заявили в УВКПЧ.

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