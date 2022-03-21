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ВОЙНА В УКРАИНЕ

20 марта в украинском небе уничтожено семь объектов российских оккупантов – Вооруженные силы Украины

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Украинские средства ПВО сбили две крылатые ракеты врага
Украинские средства ПВО сбили две крылатые ракеты врага
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

Интенсивность авианалетов российских оккупантов второй день снижается, проинформировало 20 марта в Facebook командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

"За 25 суток российские оккупанты понесли серьезные потери как на земле, так и в небе. 96 самолетов, 118 вертолетов, десятки беспилотников и крылатых ракет. Уже вторые сутки наблюдается снижение интенсивности вражеских налетов", – говорится в сообщении.

Украинские авиаторы отметили, что в основном захватчики "с помощью беспилотников оперативно-тактического уровня фиксируют результаты ракетно-бомбовых ударов по территории Украины".

"Именно поэтому основной добычей противовоздушной обороны Воздушных сил стали БПЛА, которых в разных направлениях сбито четыре единицы. Кроме того, сбит один вражеский самолет рашистов и две крылатые ракеты. По наземным целям успешно отработала ударная авиация", – объяснили в ВСУ.

Там уточнили, что ракетно-бомбовые удары по скоплению техники, танковым колоннам и живой силе наносили сегодня украинские бомбардировщики Су-24М и штурмовики Су-25.

https://www.facebook.com/kpszsu/videos/339559071560595/

Война России против Украины. Главное

Контекст:

По данным Генштаба ВСУ на 20 марта, с 24 февраля оккупанты потеряли около 14,7 тыс. личного состава, сотни танков, боевых бронированных машин, артиллерийских систем, десятки реактивных систем залпового огня, средств ПВО, авиационной и другой техники.

Теги: война, самолет, авиация, Вооруженные силы Украины, ПВО, оборона, беспилотники, воздух, ВСУ, война России против Украины, ракеты, ракета, бомбардировщики, Воздушные силы Украины, крылатая ракета, российские оккупанты
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