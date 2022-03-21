20 марта в украинском небе уничтожено семь объектов российских оккупантов – Вооруженные силы Украины

"За 25 суток российские оккупанты понесли серьезные потери как на земле, так и в небе. 96 самолетов, 118 вертолетов, десятки беспилотников и крылатых ракет. Уже вторые сутки наблюдается снижение интенсивности вражеских налетов", – говорится в сообщении.

Украинские авиаторы отметили, что в основном захватчики "с помощью беспилотников оперативно-тактического уровня фиксируют результаты ракетно-бомбовых ударов по территории Украины".

"Именно поэтому основной добычей противовоздушной обороны Воздушных сил стали БПЛА, которых в разных направлениях сбито четыре единицы. Кроме того, сбит один вражеский самолет рашистов и две крылатые ракеты. По наземным целям успешно отработала ударная авиация", – объяснили в ВСУ.

Там уточнили, что ракетно-бомбовые удары по скоплению техники, танковым колоннам и живой силе наносили сегодня украинские бомбардировщики Су-24М и штурмовики Су-25.

Война России против Украины. Главное