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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты потеряли почти половину своих вертолетов, собранных для вторжения – Воздушные силы ВСУ

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По данным Генштаба ВСУ, сбито 112 вражеских вертолетов
По данным Генштаба ВСУ, сбито 112 вражеских вертолетов
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

Авиационная группировка России, подготовленная для вторжения в Украину, понесла "колоссальные потери". Об этом в опубликованном 18 марта интервью "РБК-Украина" сообщил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВС ВСУ) Юрий Игнат.

"Они […] несут колоссальные потери. Если новые данные подтвердятся, то вскоре будем иметь "юбилей" – 100 сбитых самолетов (всего на начало войны они собрали 450), а по вертолетах уже достигли этой цифры (всего было 250)", – сказал он.

По словам спикера ВС ВСУ, украинские "ударная авиация и артиллерия удачно отрабатывает по их средствам ПВО, уничтожено под полсотни единиц, кое-что удается захватить".

Он отметил, что в первый день полномасштабного вторжения оккупанты пытались уничтожить Воздушные силы ВСУ.

"24 февраля враг нанес массированный ракетный удар. В ход пошли ракеты "Калибр", "Искандер", Х-55, Х-101 и другие. Первыми целями стали наши Воздушные силы: радиолокационные станции, зенитные ракетные войска, военные аэродромы и авиация. Плюс противник пытался поразить командные пункты. Они планировали вывести все из-под контроля. Но мы готовились к таким сценариям, сработала разведка, поэтому успешно вывели из-под удара почти всю технику и людей", – объяснил Игнат.

По его словам, ВСУ продолжают противодействовать вражеской авиации.

"Их минобороны отчитывается, что у нас уничтожены 90% аэродромов и почти все зенитные ракетные войска. Если да, то каким образом мы за два дня сбили 16 целей и продолжаем их уничтожать? Враг не имеет доминирующего положения в нашем небе. Частично он контролирует воздушное пространство, потому что навезли очень много С-300, "Буков" и "Панцирей", но их постепенно уничтожают и Bayraktar, и артиллерия", – подчеркнул Игнат.

Война России против Украины. Главное

Контекст:

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 18 марта, составили около 14,2 тыс. личного состава450 танков, 93 самолета, 112 вертолетов, 205 артиллерийских систем, 72 ракетные системы залпового огня и другое.

Россия официально признала гибель 498 российских военнослужащих, еще 1597, по утверждениям министерства обороны РФ на 2 марта, получили ранения.

Теги: Россия, война, авиация, вертолет, ПВО, воздушное пространство, вторжение, самолеты, ВСУ, война России против Украины, Воздушные силы Украины, спикер, потери России, Bayraktar, российские оккупанты
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