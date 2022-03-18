Российские оккупанты потеряли почти половину своих вертолетов, собранных для вторжения – Воздушные силы ВСУ

"Они […] несут колоссальные потери. Если новые данные подтвердятся, то вскоре будем иметь "юбилей" – 100 сбитых самолетов (всего на начало войны они собрали 450), а по вертолетах уже достигли этой цифры (всего было 250)", – сказал он.
По словам спикера ВС ВСУ, украинские "ударная авиация и артиллерия удачно отрабатывает по их средствам ПВО, уничтожено под полсотни единиц, кое-что удается захватить".
Он отметил, что в первый день полномасштабного вторжения оккупанты пытались уничтожить Воздушные силы ВСУ.
"24 февраля враг нанес массированный ракетный удар. В ход пошли ракеты "Калибр", "Искандер", Х-55, Х-101 и другие. Первыми целями стали наши Воздушные силы: радиолокационные станции, зенитные ракетные войска, военные аэродромы и авиация. Плюс противник пытался поразить командные пункты. Они планировали вывести все из-под контроля. Но мы готовились к таким сценариям, сработала разведка, поэтому успешно вывели из-под удара почти всю технику и людей", – объяснил Игнат.
По его словам, ВСУ продолжают противодействовать вражеской авиации.
"Их минобороны отчитывается, что у нас уничтожены 90% аэродромов и почти все зенитные ракетные войска. Если да, то каким образом мы за два дня сбили 16 целей и продолжаем их уничтожать? Враг не имеет доминирующего положения в нашем небе. Частично он контролирует воздушное пространство, потому что навезли очень много С-300, "Буков" и "Панцирей", но их постепенно уничтожают и Bayraktar, и артиллерия", – подчеркнул Игнат.
Война России против Украины. Главное
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 18 марта, составили около 14,2 тыс. личного состава, 450 танков, 93 самолета, 112 вертолетов, 205 артиллерийских систем, 72 ракетные системы залпового огня и другое.
Россия официально признала гибель 498 российских военнослужащих, еще 1597, по утверждениям министерства обороны РФ на 2 марта, получили ранения.