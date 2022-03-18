Из-за дефицита боезапаса ракет предприятия российского военно-промышленного комплекса будут работать круглосуточно – Генштаб ВСУ

"В связи с расходом почти всего боезапаса ракет и некоторых видов боеприпасов военно-политическим руководством принято решение о переводе предприятий российского военно-промышленного комплекса, привлеченных к производству КРМБ "Калибр" и боеприпасов к РСЗО "Смерч", на круглосуточный режим работы", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
17 марта минобороны Великобритании сообщило, что Россия использовала в Украине больше ракет и бомб, чем планировала, и продолжает нести большие потери.