Из-за дефицита боезапаса ракет предприятия российского военно-промышленного комплекса будут работать круглосуточно – Генштаб ВСУ

По данным минобороны Великобритании, Россия использовала в Украине больше ракет и бомб, чем планировала Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"В связи с расходом почти всего боезапаса ракет и некоторых видов боеприпасов военно-политическим руководством принято решение о переводе предприятий российского военно-промышленного комплекса, привлеченных к производству КРМБ "Калибр" и боеприпасов к РСЗО "Смерч", на круглосуточный режим работы", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)