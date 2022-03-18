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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Пилоты есть, самолетов не хватает". Воздушные силы ВСУ готовы летать на американских истребителях

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Истребители F-16 имеются у десятков стран
Истребители F-16 имеются у десятков стран
Фото: wikipedia.org

Украинские летчики готовы освоить американские истребители, если Запад их предоставит для борьбы с российскими оккупантами, заявил в опубликованном 18 марта интервью "РБК-Украина" спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

Речь об этом зашла после вопроса о вероятности того, что НАТО закроет небо над Украиной.

"Понятно, что летать здесь и перекрывать небо своими силами они не будут. Потому что тогда пилотам стран НАТО придется садиться в Польше или Румынии, и если россияне нанесут удары по тем аэродромам, то Альянсу придется вступить в войну, а они этого не хотят. Поэтому Украина предлагает альтернативу: дайте нам как советские самолеты (МиГ-29, Су-24 и Су-25), так и западные (скажем, бывшие в употреблении F-15 и F-16)", – сказал Игнат.

По его словам, если Украина получит "хотя бы" 24 американских самолета, "то их вооружение поможет на уровне сражаться в небе с преобладающим количеством российской авиации".

"Американцы спрашивают: кто же на них будет летать? Есть молодые пилоты-выпускники уже с опытом работы на боевых истребителях, плюс есть море летчиков-запасников, которые постоянно жалуются, что их не берут в военкоматах. Пилоты есть, самолетов на всех не хватает. Если нам дадут эти самолеты, то мы своих переучим за две-три недели. Они пройдут подготовку в разных странах, где есть авиационные тренажеры, потом отработают настоящие полеты – и можно идти в бой", – объяснил Игнат.

Он отметил, что "искусство важно, но западные самолеты со своим вооружением, активными головками самонаведения лучше российских" и с ними можно "быстро разобраться".

"Мы реалисты, нам хватит F-15 и F-16 в определенных модификациях", – подчеркнул спикер ВС ВСУ.

Война России против Украины. Главное

F-15 Eagle (начало эксплуатации – 1976 год) и F-16 Fighting Falcon (начало эксплуатации – 1978 год) – американские истребители четвертого поколения.

"Википедия" пишет, что оба самолета используются ВВС США и Израиля. Также F-15 есть у Японии и Саудовской Аравии, а F-16 – у десятков других стран.

Контекст:

28 февраля представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель впервые заявил, что Европейский союз готов предоставить Украине не только оружие, но и боевые самолеты. Речь шла об истребителях, которыми уже умеют управлять украинские пилоты.

В тот же день Сухопутные войска ВСУ сообщили, что Болгария, Польша и Словакия передают Украине 56 истребителей МиГ-29 и 14 штурмовиков Су-25.

Однако реализация этой идеи затянулась. 6 марта госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что страны НАТО получили "зеленый свет" на отправку истребителей в Украину. 8 марта власти Польши сообщили, что согласны передать истребители на базу США и НАТО в Германии для дальнейшей их транспортировки в Украину. Польша призвала другие страны НАТО последовать ее примеру.

Однако в Пентагоне такой способ передачи самолетов посчитали необоснованным и отметили, что он вызывает серьезную обеспокоенность у всего Альянса. 

Президент Украины Владимир Зеленский призывал Запад создать бесполетную зону над Украиной или, в качестве альтернативы, как можно скорее предоставить истребители, чтобы защитить жителей Украины. 

Просьба о создании бесполетной зоны была отклонена НАТО 4 марта, так как Альянс "не является частью конфликта" с Россией.

5 марта президент России Владимир Путин пригрозил, что будет рассматривать государства, которые решат закрыть небо над Украиной, как "участников военного конфликта".

Теги: Россия, война, самолет, авиация, истребители, самолеты, война России против Украины, спикер, пилот
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