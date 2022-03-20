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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Воздушные силы ВСУ: Противник существенно уменьшил свое присутствие в украинском небе

ВСУ: Воздушные силы успешно бьют оккупантов оружием 80-х годов
ВСУ: Воздушные силы успешно бьют оккупантов оружием 80-х годов
Фото: ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

19 марта план по уничтожению авиации российских оккупантов не выполнен. Об этом проинформировало в Facebook командование Воздушными сил Вооруженных сил Украины.

"19 марта противник существенно уменьшил свое присутствие в украинском небе. Поэтому, к сожалению, противовоздушная оборона сегодня сбила всего три вертолета российских фашистов. Так что дневной план утилизации воздушных рашистов не выполнен", – говорится в сообщении.

В ВС ВСУ отметили, что ожидают от союзников "не только заявлений и аплодисментов в адрес украинских героев, но и действенной помощи – современных систем ПВО и истребителей".

"Сейчас Воздушные силы успешно бьют оккупантов оружием 80-х годов выпуска, а рашисты применяют против нас новейшее оружие – гиперзвуковые ракеты и самолеты, существенно превосходящие наши как в количестве, так и по боевым характеристикам. Ситуация может измениться, когда на вооружение поступит современная техника от партнеров и мы закроем небо от терроризма рашистов", – пишут военные.

Они подчеркнули, что "оружие нужно Украине, чтобы спасти мир от глобальной катастрофы".

Война России против Украины. Главное

https://www.facebook.com/kpszsu/posts/337057685128853

Контекст:

Россия масштабно вторглась в Украину 24 февраля.

19 марта Генеральный штаб ВСУ сообщил, что потери российской армии составляют 14,4 тыс. человек личного состава, сотни танков и других бронемашин, десятки самолетов, вертолетов, артиллерийских систем, реактивных систем залпового огня, средств ПВО, а также другую технику включительно с российским кораблем.

Теги: Россия, оружие, война, военные, авиация, вооружение, вертолет, ПВО, истребители, самолеты, ВСУ, война России против Украины, ракеты, Воздушные силы Украины
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