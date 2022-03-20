Воздушные силы ВСУ: Противник существенно уменьшил свое присутствие в украинском небе

"19 марта противник существенно уменьшил свое присутствие в украинском небе. Поэтому, к сожалению, противовоздушная оборона сегодня сбила всего три вертолета российских фашистов. Так что дневной план утилизации воздушных рашистов не выполнен", – говорится в сообщении.

В ВС ВСУ отметили, что ожидают от союзников "не только заявлений и аплодисментов в адрес украинских героев, но и действенной помощи – современных систем ПВО и истребителей".

"Сейчас Воздушные силы успешно бьют оккупантов оружием 80-х годов выпуска, а рашисты применяют против нас новейшее оружие – гиперзвуковые ракеты и самолеты, существенно превосходящие наши как в количестве, так и по боевым характеристикам. Ситуация может измениться, когда на вооружение поступит современная техника от партнеров и мы закроем небо от терроризма рашистов", – пишут военные.

Они подчеркнули, что "оружие нужно Украине, чтобы спасти мир от глобальной катастрофы".

Война России против Украины. Главное