В Белом доме прокомментировали угрозы Лаврова атаковать военную помощь Украине

"Я хотела бы отметить, что – просто с точки зрения того, как это работает, не слишком углубляясь в логистику, – конечно, никаких американских войск на территории Украины нет. Наши силы находятся на территории НАТО, как и силы НАТО находятся на территории НАТО. Так что, поскольку мы говорим об операциях по передвижению конвоев и перемещению помощи, это не те органы, которые будут перемещать эту помощь в пределах Украины", – заявила она.

По словам Псаки, США внимательно следят за действиями РФ и продолжат это делать.

"Я хотела бы напомнить вам всем, что все конвои перевозят не только военную помощь; многие из них также перевозят гуманитарную помощь – продовольствие и другую помощь, которая доставляется людям, пострадавшим в результате этого жестокого вторжения", – добавила спикер.

Глава МИД России Сергей Лавров 18 марта заявил, что Москва не допустит передачи Украине от других стран систем противовоздушной обороны С-300. Также он добавил, что "Россия очень четко дала понять, что любые грузы, которые будут прибывать на территорию Украины и которые будут содержать вооружение, станут законной целью для России".