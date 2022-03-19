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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Великобритания собирает доказательства преступлений РФ для Международного уголовного суда – Мамедов

Мамедов: Правосудие не имеет границ
Мамедов: Правосудие не имеет границ
Фото: ark.gp.gov.ua

Великобритания собирает доказательства преступлений РФ. Об этом сообщил бывший заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов в Twitter 19 марта.

"Сегодня. Аэропорт Хитроу. Лондон Служба столичной полиции собирает свидетельства международных преступлений от прибывших из Украины для Международного уголовного суда. Правосудие не имеет границ", – заявил он.

Контекст:

Вторжение России в Украину и связанные с ним преступления рассматриваются в трех международных судах.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН (International Court of Justice), потребовав привлечь Россию к ответственности за "искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". 7–8 марта в суде прошли первые слушания по иску Украины против РФ по делу об обвинениях в геноциде. Россия отказалась от участия в них

16 марта Международный суд ООН обязал РФ немедленно прекратить войну в Украине. Российские власти отказались выполнять это решение.

Прокурор Международного уголовного суда (International Criminal Court) Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. Он отметил, что Украина не может сделать это, так как не является государством – участником Римского устава МУС, но 3 марта сообщил о начале расследования.

В связи с вторжением России в Украину в МУС обратились более 40 стран.

Кроме того, 28 февраля Украина обратилась в Европейский суд по правам человека, потребовав среди прочего в качестве предварительных мер "немедленно остановить военные нападения против гражданских объектов". 1 марта суд вынес решение, которым приказал РФ прекратить нападения и бомбардировки гражданских объектов в Украине. Позднее суд распространил эти меры на все запросы по этому поводу частных лиц, включая, как разъясняла Верховная Рада, все будущие жалобы против РФ. Также суд потребовал от РФ безопасного прохода и гуманитарной помощи для мирных граждан.

15 марта ПАСЕ на экстренной сессии единогласно приняла резолюцию об исключении России из Совета Европы. В связи с этим Европейский суд по правам человека приостановил рассмотрение всех жалоб против Российской Федерации.

Теги: Россия, война России против Украины, Международный уголовный суд, Гюндуз Мамедов
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