Россия отказалась выполнять решение Международного суда ООН о прекращении войны в Украине

По его словам, РФ "не может принять это решение во внимание".
Песков сказал, что "у Международного суда есть такое понятие, как "согласие сторон", а здесь никакого согласия быть не может".
Война России против Украины. Главное
Вторжение России в Украину, которое началось 24 февраля, и связанные с ним преступления рассматриваются в трех международных судах.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН (International Court of Justice), потребовав привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии. 7–8 марта в суде прошли первые слушания по иску Украины против РФ по делу об обвинениях в геноциде. Россия отказалась от участия в них.
16 марта Международный суд ООН обязал РФ немедленно прекратить войну в Украине.