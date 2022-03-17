Россия отказалась выполнять решение Международного суда ООН о прекращении войны в Украине

По словам Пескова, РФ "не может принять это решение во внимание" Фото: ЕРА

По его словам, РФ "не может принять это решение во внимание".

Песков сказал, что "у Международного суда есть такое понятие, как "согласие сторон", а здесь никакого согласия быть не может".

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