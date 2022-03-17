Российские оккупанты ищут украинские патроны, чтобы ими прострелить себе ноги и попасть в госпиталь – СБУ

В очередном перехваченном СБУ разговоре мать оккупанта говорит ему, что хочет сходить в военкомат или воинскую часть и сказать, что она осталась одна и чтобы сына вернули домой. На что тот отвечает, что его не вернут.

Захватчик, остатки бригады которого дислоцируются в Николаевской области, рассказывает матери об их потерях.

"У нас 120 человек отправили обратно из бригады в госпиталь с ранениями, и 350 человек – "200-ый груз". Наша бригада небоеспособна, на нас сейчас нападут, нас всех повалят, у нас ни танков нет, ничего не осталось, все украинцы подорвали", – говорит оккупант.

Он также поделился с матерью намерениями найти украинские патроны, чтобы прострелить себе ноги.

"Я тебе по секрету скажу: мы хотели патронами 7,62 – украинскими, короче – друг другу ноги прострелить и вернуться в госпиталь в Буденовск. Так пацаны делали, дай бог дожить до этого…" – рассказал оккупант.

Война России против Украины. Главное



