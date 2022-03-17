Оккупанты впервые обстреляли Бердичев. Есть погибшие среди военных и гражданских

Ракетный удар был нанесен в 04.13.

Димидюк рассказала, что в результате атаки разрушен военный учебный центр, а также дома в одном из жилых массивов города.

По информации районной военной администрации, есть "значительные потери среди личного состава воинской части" и пострадавшие среди гражданского населения. Димидюк не уточнила их количество.

В вечернем видеообращении, опубликованном на сайте Бердичевского горсовета, мэр города Сергей Орлюк рассказал, что в результате обстрела есть погибшие и тяжело раненые, тоже не сообщив подробностей. Из слов Орлюка можно сделать вывод, что погибшие есть и среди военнослужащих, и среди гражданских.

"Нет объяснений убийству военных, которые защищали наш город, наш дом. Но убийство мирных жителей – это военное преступление, это террор. Это и есть геноцид", – сказал он.

Орлюк ответил на критику горожан, что в городе перед обстрелом не было слышно сирен.

"Сигнал тревоги был. Но он был в 1.37. И отбой был в 5.41. Уже после удара", – сказал мэр Бердичева.

Местные жители рассказали изданию "ГОРДОН", что это первый обстрел города с начала нападения России. На прошлой неделе был удар по селу Семеновка вблизи Бердичева, но тогда, как сообщил местный телеканал "Вік", силы противовоздушной обороны сбили две ракеты противника.

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