ЕСПЧ приостановил рассмотрение всех жалоб против России

"В соответствии с постановлением Комитета министров [ПАСЕ] об исключении Российской Федерации из состава Совета Европы с 16 марта, суд принял решение приостановить рассмотрение всех заявлений против РФ до изучения правовых последствий этого решения для работы суда", – сказано в заявлении.

Контекст:

Российская Федерация вступила в Совет Европы 28 февраля 1996 года, а 30 марта 1998 года ею была ратифицирована Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод.

25 февраля 2022 года, на следующий день после вторжения российских войск в Украину, Совет Европы приостановил членство России в организации. 10 марта МИД РФ заявил, что Москва больше не планирует участвовать в работе СЕ.

15 марта ПАСЕ на экстренной сессии единогласно приняла резолюцию об исключении России из Совета Европы.

В принятой резолюции ПАСЕ осудила российскую агрессию против Украины, подчеркнув, что вторжение является нарушением Устава ООН, Хельсинкского заключительного акта, Парижской хартии новой Европы и квалифицируется как преступление против мира в соответствии с Нюрнбергской хартией.