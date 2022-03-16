Суд ООН в Гааге рассмотрит вопрос о выплате Россией репараций Украине

"Мы переходим к рассмотрению дела по сути, и теперь суд будет определять, имеет ли он полную юрисдикцию рассматривать это дело. Затем перейдет к вопросам того, какую ответственность должна нести РФ. В первую очередь речь идет об установлении фактов нарушения ею международного права, что является ключевым приоритетом министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. После этого суд перейдет к рассмотрению вопроса о репарациях", – подчеркнула коагент.
Она добавила, что речь идет о компенсациях как за моральный, так и за материальный вред, который был причинен народу Украины.
Золотарева отметила, что международным правом предусмотрены механизмы взыскания средств в случае невыполнения одной из сторон решений судов.
"Но этот вопрос будет рассматриваться на более позднем этапе. Сейчас суд установит дальнейший ход рассмотрения дела в ближайшие дни, возможно, в течение недели, и тогда мы будем понимать, как будем двигаться дальше", – сказала коагент.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Вторжение России в Украину, которое началось 24 февраля, и связанные с ним преступления рассматриваются в трех международных судах: Международном суде ООН, Международном уголовном суде и Европейском суде по правам человека.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН (International Court of Justice), потребовав привлечь Россию к ответственности за "искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". 7–8 марта в суде прошли первые слушания по иску Украины против РФ по делу об обвинениях в геноциде. Россия отказалась от участия в них.
16 марта Международный суд ООН обязал РФ немедленно прекратить войну в Украине.