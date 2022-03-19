Украина объявила подозрение в связи с войной 68 россиянам, их число может дойти до тысячи. Путина среди подозреваемых нет

По состоянию на сегодняшний день подозреваемыми по этому делу числятся 68 человек – среди них министр обороны России Сергей Шойгу, руководительница государственного телеканала RT Маргарита Симоньян, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, спикер российского МИД Мария Захарова и другие.
По словам Венедиктовой, общее число граждан РФ, которым могут сообщить о подозрении в большом деле о российской агрессии, может достичь тысячи человек.
Генпрокурор отметила, что эти люди вряд ли приедут в украинский суд, поэтому правоохранители будут требовать их арест на границах, которые они будут пересекать. Также прокуратура работает над тем, чтобы арестовывать их имущество и имущество связанных с ними лиц в других юрисдикциях.
"Мы хотим [чтобы арест их имущества производился] непосредственно в пределах уголовного производства, чтобы потом это имущество было конфисковано в бюджет Украины для того, чтобы мы отстроили свою страну. Кроме того, у нас в Украине сейчас будут миллионы потерпевших и моя задача – чтобы каждый украинец почувствовал на себе компенсацию от этих военных преступников напрямую", – сказала она.
Венедиктова отметила, что, хотя президент РФ Владимир Путин – "это главный военный преступник ХХІ века", начать процесс его привлечения к ответственности в Украине не могут из-за президентского иммунитета.
"В украинских судах мы не можем сделать ничего, пока Владимир Путин является президентом страны. Но мы понимаем, что это возможно в Международном уголовном суде, если его прокурор решит, что он виноват", – пояснила она.
Офис генпрокурора Украины также занимается фиксацией и расследованием военных преступлений – использования российской армией запрещенных видов вооружения, бомбардировки гражданских объектов, умышленных убийств гражданских.
На сейчас украинские правоохранители зафиксировали около 2 тыс. таких преступлений, но это количество постоянно растет, сообщила Венедиктова.
Вторжение России в Украину и связанные с ним преступления рассматриваются в трех международных судах.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН (International Court of Justice), потребовав привлечь Россию к ответственности за "искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". 7–8 марта в суде прошли первые слушания по иску Украины против РФ по делу об обвинениях в геноциде. Россия отказалась от участия в них.
16 марта Международный суд ООН обязал РФ немедленно прекратить войну в Украине. Российские власти отказались выполнять это решение.
Прокурор Международного уголовного суда (International Criminal Court) Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. Он отметил, что Украина не может сделать это, так как не является государством – участником Римского устава МУС, но 3 марта сообщил о начале расследования.
В связи с вторжением России в Украину в МУС обратились более 40 стран.
Кроме того, 28 февраля Украина обратилась в Европейский суд по правам человека, потребовав среди прочего в качестве предварительных мер "немедленно остановить военные нападения против гражданских объектов". 1 марта суд вынес решение, которым приказал РФ прекратить нападения и бомбардировки гражданских объектов в Украине. Позднее суд распространил эти меры на все запросы по этому поводу частных лиц, включая, как разъясняла Верховная Рада, все будущие жалобы против РФ. Также суд потребовал от РФ безопасного прохода и гуманитарной помощи для мирных граждан.
15 марта ПАСЕ на экстренной сессии единогласно приняла резолюцию об исключении России из Совета Европы. В связи с этим Европейский суд по правам человека приостановил рассмотрение всех жалоб против Российской Федерации.