Украина объявила подозрение в связи с войной 68 россиянам, их число может дойти до тысячи. Путина среди подозреваемых нет

Венедиктова: В украинских судах мы не можем сделать ничего, пока Путин является президентом страны. Но это возможно в Международном уголовном суде Фото: Офіс Генерального прокурора / Facebook

По состоянию на сегодняшний день подозреваемыми по этому делу числятся 68 человек – среди них министр обороны России Сергей Шойгу, руководительница государственного телеканала RT Маргарита Симоньян, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, спикер российского МИД Мария Захарова и другие.

По словам Венедиктовой, общее число граждан РФ, которым могут сообщить о подозрении в большом деле о российской агрессии, может достичь тысячи человек.

Генпрокурор отметила, что эти люди вряд ли приедут в украинский суд, поэтому правоохранители будут требовать их арест на границах, которые они будут пересекать. Также прокуратура работает над тем, чтобы арестовывать их имущество и имущество связанных с ними лиц в других юрисдикциях.

"Мы хотим [чтобы арест их имущества производился] непосредственно в пределах уголовного производства, чтобы потом это имущество было конфисковано в бюджет Украины для того, чтобы мы отстроили свою страну. Кроме того, у нас в Украине сейчас будут миллионы потерпевших и моя задача – чтобы каждый украинец почувствовал на себе компенсацию от этих военных преступников напрямую", – сказала она.

Венедиктова отметила, что, хотя президент РФ Владимир Путин – "это главный военный преступник ХХІ века", начать процесс его привлечения к ответственности в Украине не могут из-за президентского иммунитета.

"В украинских судах мы не можем сделать ничего, пока Владимир Путин является президентом страны. Но мы понимаем, что это возможно в Международном уголовном суде, если его прокурор решит, что он виноват", – пояснила она.

Офис генпрокурора Украины также занимается фиксацией и расследованием военных преступлений – использования российской армией запрещенных видов вооружения, бомбардировки гражданских объектов, умышленных убийств гражданских.

На сейчас украинские правоохранители зафиксировали около 2 тыс. таких преступлений, но это количество постоянно растет, сообщила Венедиктова.