С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине погибли 112 детей, ранены 140 – Офис генпрокурора

"Больше всего пострадавших – в Киевской (57), Харьковской (36), Донецкой (28), Черниговской (30), Николаевской (21), Житомирской (15), Сумской (14) и Херсонской (14) областях", – сказано в сообщении.
Из-за регулярных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ объектов гражданской инфраструктуры и жилых кварталов повреждено 489 учебных заведений, 69 из них разрушены полностью.
Больше всего поврежденных школ и детских садов – в Донецкой области – 138, Харьковской – 77, Киевской – 41, Николаевской – 39, Сумской – 33, Херсонской – 21, в столице – 43.
"Эти данные не окончательны, поскольку отсутствует возможность осмотра мест обстрелов в районах активных боевых действий и на временно оккупированных территориях", – подчеркнули в Офисе генпрокурора.
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