С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине погибли 112 детей, ранены 140 – Офис генпрокурора

Официальные данные о погибших детях не окончательны – у властей нет доступа к оккупированным территориям и районам активных боевых действий Фото: EPA

"Больше всего пострадавших – в Киевской (57), Харьковской (36), Донецкой (28), Черниговской (30), Николаевской (21), Житомирской (15), Сумской (14) и Херсонской (14) областях", – сказано в сообщении.

Из-за регулярных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ объектов гражданской инфраструктуры и жилых кварталов повреждено 489 учебных заведений, 69 из них разрушены полностью.

Больше всего поврежденных школ и детских садов – в Донецкой области – 138, Харьковской – 77, Киевской – 41, Николаевской – 39, Сумской – 33, Херсонской – 21, в столице – 43.

"Эти данные не окончательны, поскольку отсутствует возможность осмотра мест обстрелов в районах активных боевых действий и на временно оккупированных территориях", – подчеркнули в Офисе генпрокурора.

Война России против Украины. Главное (обновляется)